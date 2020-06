Batet recalca que en las Cortes caben todos salvo la de quien defiende la violencia

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha rendido este sábado un sentido homenaje a todas las víctimas del terrorismo en un discurso en el que ha recalcado que en las Cortes caben todas las ideologías salvo la de "quien defiende la violencia".

Así se ha pronunciado Batet durante su intervención en el homenaje anual a las víctimas del terrorismo en la Cámara Baja, justo después de que la vicepresidenta de la fundación que las representa, Ángeles Pedraza, exigiera que no se utilice la aritmética parlamentaria como "coartada" para "blanquear" a EH Bildu, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.

Batet ha proclamado que "el terrorismo no tiene cabida en la sociedad" y que "la visión que pone en primer plano pretendidas finalidades y presenta a las víctimas como accidentes o desafortunadas consecuencias, oculta la realidad del terrorismo".

Por ello, ha insistido en la obligación de recordar y reivindicar a las víctimas y ha subrayado que el homenaje que cada año se les rinde en el Congreso, supone "ante todo poner frente a los terroristas y frente a quienes puedan deslizarse en su defensa o en su olvido, la realidad del terrorismo: el dolor y la pérdida sufrida ante todo por sus víctimas, imposibles de aplacar y olvidar".

En este contexto, la presidenta ha recordado que hace casi 20 años el Congreso, "con amplio consenso, adoptó el marco normativo que excluye del debate político tan sólo a quien defiende la violencia, independientemente de su ideología". "Fijada esta exclusión --ha abundado-- las instituciones públicas, y en especial las Cortes, reconocen y dan voz a todas las opciones políticas, de acuerdo con el apoyo que generan en la sociedad".

Además, Batet ha hecho un llamamiento para mantener el consenso contra el terrorismo y ha pedido para ello "inteligencia, empatía, contención, solidaridad y sentido institucional".