Herida una diputada de Vox alcanzada por un objeto en un mitin de Abascal en Sestao

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido este viernes en un mitin electoral en Sestao que se ha desarrollado entre cargas de los agentes antidisturbios de la Ertzaintza en respuesta a los lanzamientos de distintos objetos por parte de grupos radicales, uno de los cuales ha causado una brecha en la cabeza a la diputada de este partido Rocío de Meer.



El acto electoral se ha iniciado a las 19:45 horas, un cuarto de hora antes de lo previsto, en la plaza de San Pedro de la localidad vizcaína, protegida con un amplio despliegue policial integrado por alrededor de un centenar de agentes antidisturbios.



?????? #ÚLTIMAHORA | Pedradas contra VOX en Sestao. Los cachorros de Urkullu, Otegi e Iglesias amenazan de muerte a @Santi_ABASCAL y agreden a nuestra diputada @MeerRocio.



?? Denunciamos la complicidad del gobierno vasco, incapaz de garantizar unas elecciones en libertad. pic.twitter.com/MsUJCgADLS — vox_es ???? (@vox_es) June 26, 2020

Varios centenares de personas, convocadas pora través de las redes sociales, se han concentrado en el entorno de la plaza para protestar por la presencia del líder de Vox, y algunas de ellas han lanzadoentre otros objetos, lo que ha desencadenado las cargas policiales, que se han extendido por las calles próximas al lugar del mitin.al no haber impedido la "manifestación ilegal" durante la que los responsables de Vox han sido amenazados de muerte y agredidos con piedras."Podría haber habido alguna desgracia", ha lamentado el líder de Vox, que ha avanzado que actuarán contra el jefe del dispositivo de la Ertzaintza que no ha disuelto el acto y contra la consejera vasca de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia."Este no es un acto de provocación sino un acto legítimo para representar los derechos políticos de quienes viven en Sestao y nos han apoyado y eso vamos a demostrarlo todos los días. Allí donde haya un vasco que haya confiado en Vox, allí vamos a estar para decirle que no está solo y que le representamos", ha indicado Abascal."Le han partido una ceja a una Diputada del Vox de una pedrada en Sestao (Vizcaya). Después de una hora la plaza sigue asediada y no hay dispositivo de seguridad que nos permita salir. ¿Derechos y libertades? No para todos en España", ha denunciado por su parte Macarena Olona en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.Antes del inicio del acto, previsto a las 20 horas en la Plaza San Pedro de Sestao, centenares de personas que portaban, se han acercado al lugar.Algunos de los participantes han procedido a arrojar, desde las calles adyacente, donde se encontraban los asistentes al mitin, así como los informadores.