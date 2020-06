El Congreso rechaza la reprobación de Marlaska por el cese de De los Cobos

Los votos en contra de PSOE, PNV y Unidas Podemos, junto con las abstenciones de ERC, Bildu y JxCat han permitido que el Congreso rechazara este jueves la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitada por el PP, por el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos.

La iniciativa del PP, que ha sido votada este jueves, se debatió en la sesión de ayer, con ausencia del ministro, algo que fue criticado con dureza por los partidarios de su reprobación (Vox y Cs, además de los 'populares') y por algunos de quienes no la han apoyado, como EH Bildu o ERC, que se han abstenido.

La moción se ha rechazado por 167 votos en contra y 29 abstenciones frente a los 151 apoyos.

El PP defendió que por su actitud "contraria a derecho y antidemocrática" instaba el cese "inmediato" de Marlaska quien, en palabras de su diputada Ana María Beltrán, había cambiado "la toga por el traje" y por un presidente del Gobierno "sin escrúpulos" para mantenerse a toda costa en Moncloa.

Tras lamentar el tiempo en el que como juez de la Audiencia Nacional defendía que los investigadores, en calidad de policía judicial, le informaran a él como magistrado y no a sus mandos, tal y como sucedió con el chivatazo a ETA que frustró una operación contra la banda, el PP recriminó a Marlaska su cambio de criterio como ministro con el cese de De Los Cobos.

"Le enseñó la puerta de salida cuando el coronel le dijo 'no' (...) Esta es la historia de un ministro acorralado que mintió en sede parlamentaria, y que con un documento oficial dejó al descubierto sus mentiras", continuó la diputada antes de aseverar que Interior se ha convertido en una "máquina de cesiones" a los nacionalistas vascos y catalanes.

"Váyase en nombre de la Guardia Civil y de quienes estuvieron y estarían hoy dispuestos a dar la vida y defenderle ante cualquier amenaza, aunque saben que les vendería por treinta monedas de plata", zanjó entre aplausos de la bancada de su partido.

Desde Vox también lanzaron críticas gruesas hacia Marlaska, con reproches por su ausencia y con una enmienda, que aceptó PP, en el que solicitaban la restitución en el puesto del coronel, un hombre, ha dicho Javier Ortega Smith, "que simboliza el honor" y la defensa en Cataluña ante el "golpe de Estado" del 1-O.

Ortega lanzó duros ataques a Bildu, "los cachorros de ETA", y ERC. "Por qué mienten cuando prometen la Constitución, son ustedes una quinta columna de la democracia y no entendemos qué hacen en la sede de soberanía nacional. Son ustedes unos miserables, qué vergüenza para esta Cámara y qué vergüenza para España".

En sintonía con la defensa de la moción y la reprobación del ministro se han pronunciado Navarra Suma y Ciudadanos, cuyo portavoz Pablo Cambronero opinó que "no hay otra salida" más que la dimisión de Marlaska, al que acusó de "cronificar" el uso político de las fuerzas de seguridad.

En el lado opuesto y especialmente crítico con De los Cobos fue el diputado de Podemos Rafael Mayoral, un "político de uniforme", dijo cuyo cese estuvo motivado por la filtración del informe "absolutamente infame" sobre la manifestación del 8M y su posible influencia en los contagios, que contenía "hechos manifiestamente falsos".

"Un mando que permite que unos subordinados hagan esto es un mando que merece una y mil veces ser cesado", dijo en el mismo sentido Joan Baldoví, de Compromís.

Aunque no han votado a favor y se han abstenido, EH Bildu, JxCAT y ERC creen que no faltan razones para reprobar al ministro, pero precisamente entre ellas no está el cese del coronel, contra quien cargaron especialmente los dos últimos por ser quien coordinó el operativo policial contra el referéndum ilegal de 2017.

Desde JxCat, Alonso Cuevillas reprochó a Marlaska "su falta de contundencia impidiendo abusos policiales" en operaciones desarrolladas en Cataluña, mientras que la diputada de ERC Marta Rosique destacó la "creatividad" del PP al plantear una reprobación por "algo que hace bien".

La diputada de Bildu Mertxe Aizpurua dejó "claro" que Marlaska, a quien como los otros dos grupos ha reprochado que no investigase denuncias de supuestas torturas cuando era juez, no tiene el apoyo de su grupo y merece "la más enorme y contundente de las reprobaciones", pero indicó que no va "a hacer el juego a la derecha".