Detectan un brote con 9 positivos de la misma familia en Galicia

El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernandez Campa, ha anunciado un rebrote de Covid-19 en Galicia, justo el primer día sin estado de alarma en toda España. Se trata de 9 casos, 8 de ellos en Ribeira y otro en A Pobra do Caramiñal.

El primer resultado positivo de este 'cluster' (racimo) fundamentalmente familiar se produjo el pasado viernes. Se realizaron otras 15 pruebas de contactos, todas con resultado negativo, que siguen en seguimiento. Se sospecha que el origen de este brote familiar es el de una persona que estuvo de viaje en Brasil y regresó a través de Lisboa, después de lo cual pudo contagiar a su hija y al resto de los contactos. Esa persona procedente de Brasil dio negativo en prueba PCR pero sí dio positivo en la prueba serológica en anticuerpos IgG, lo que indica que pasó la enfermedad.

Todos los casos positivos presentan sintomatología leve y no han precisado hospitalización, según ha precisado el gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández Campa, en una videoconferencia con los medios de comunicación desde el Edificio Administrativo del Sergas en San Lázaro.

Los 9 positivos se encuentran aislados, y los 15 contactos estrechos que han dado negativo en test PCR están en cuarentena. No todos los positivos son familiares, entre ellos hay también amistades. Entre los 9 positivos aislados no se encuentra la persona procedente de Brasil que dio origen al brote, ya que ya no está infectado. El brote no está vinculado a ningún evento o fiesta, sino al simple contacto estrecho entre amigos y familiares.

El gerente del Sergas destacó el funcionamiento de los servicios de medicina preventiva y epidemiología. "Estamos ante un caso sobre el que hay que seguir muy atentos", dijo Fernández Campa, que añadió que ha funcionado el dispositivo de rastreo y de control de casos, "de modo precoz desde el primero de ellos".