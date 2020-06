Sanidad registra 25 muertes en la última semana y los nuevos contagios suben a 76

El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes 25 fallecidos con coronavirus en los últimos siete días, los mismos que ayer, y mantiene por décimo día consecutivo el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas han repuntado de 40 a 76.



De ellos, Madrid acapara más de la mitad y ha informado de 42 nuevos casos detectados ayer y de siete defunciones; por detrás está Cataluña, con 14 positivos y 3 decesos en una semana, los mismos que Castilla y León, que ha comunicado otras dos infecciones, y Asturias, donde se ha diagnosticado solo uno más.







El resto de comunidades no superan la cifra de tres positivos y tres de ellas, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, no han detectado ninguno.



Mientras, cinco no han sufrido ninguna víctima mortal en la última semana: Baleares, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja, así como las dos ciudades autónomas. Por el contrario, Castilla-La Mancha y País Vasco han informado de dos y las demás de una.



España alcanza así los 244.328 contagiados, lo que le mantiene en el quinto puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.085.769), Brasil (888.271), Rusia (545.458) y Reino Unido (296.857), y en el sexto en número de muertos, superado por Italia además de estos cinco.



Sanidad sigue avisando, 23 días después de que comenzara a proporcionar la estadística de acuerdo la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia que arrancó el 11 de mayo, de que las comunidades continúan validando de forma individualizada sus datos para corregir sus series, por lo que "puede haber discrepancias respecto a la notificación de días previos" que pueden prolongarse aún "varios días".







Así, por décimo día consecutivo mantiene congelados los totales de fallecidos de las comunidades autónomas y el de España, que permanece en 27.136, los mismos que hace una semana pese a las 25 defunciones de las que ha informado el Ministerio.



Pese al repunte de los nuevos contagiados, en estos últimos 7 días se han diagnosticado 1.665, 86 menos que ayer; de ellos, 587 han sido detectados en Cataluña y 528 en Madrid, mientras que otras como Murcia han confirmado 4 y La Rioja y Asturias, 7.



De ahí que la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes), que en el conjunto de España es del 3,54, sea muy dispar entre autonomías, que va desde el 7,9 de Madrid y el 7,65 de Cataluña al 0,27 de Murcia o el 0,39 de Andalucía.



Atendiendo a los últimos 14 días, serían 4.315 los contagios confirmados, lo que mantiene la tasa de incidencia acumulada al 9,18.



El indicador más fiable para Sanidad es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos 7 días, que han sido 47 menos que los reflejados ayer, un total de 271, de los que 50 han sido confirmados en Madrid y otros tantos en Cataluña.



La cifra se eleva a 782 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas.







El nuevo balance de Sanidad cifra en 86 -ocho menos que este lunes- las hospitalizaciones producidas en siete días, y en 124.683 las totales. La gran mayoría se han hecho en Madrid (30), muy por encima de Castilla y León (11) y Cataluña (9). En Asturias, Extremadura y Murcia no ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario.



Hoy Sanidad ha añadido cuatro paciente más que han requerido de cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia y suman 11.624, pero solo 6 en la última semana, de los que 2 han sido ingresados en las ucis de Madrid, otros dos en las de Cataluña, uno en la Comunidad Valenciana y otro en Castilla-La Mancha.