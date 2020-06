Galicia inaugurará la nueva normalidad con el 70 % de España en fase 3

El 70% de la población española, es decir, 34 millones de españoles, estarán el próximo lunes en la fase 3 de la desescalada o la nueva normalidad, después de que el Ministerio de Sanidad autorizara este viernes las peticiones efectuadas por Cataluña (para Girona y Catalunya central), la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla La-Mancha y Ceuta para que todas o algunas de sus áreas avancen a la fase 3. A su vez, Galicia inaugurará la nueva normalidad, al ser la primera autonomía en dar este paso, con el visto bueno del Gobierno central.

Con ello, sólo la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lleida y las comarcas del Garraf y el Alt Penedès, junto a las provincias de Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, por su cercanía a la capital, lo que supone un total de 12 millones de personas, seguirán en fase 2, después de que la prudencia sea la tónica en el comportamiento de las comunidades autónomas en la fase final de la desescalada; incluida la Comunidad de Madrid, que incluso denunció al Ministerio de Sanidad por no permitirle avanzar pero esta semana, pese a que podía haber pedido el pase a la fase 3 tras siete días en la 2, ha preferido esperar y diseñar con calma las normas para una etapa donde las decisiones recaen los Ejecutivos autonómicos.Esto significa que todos estos territorios no pasarán por la fase 3, según precisó el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a partir del día 21 de junio, cuando decae el Estado de Alarma y la movilidad ya no estará restringida y se podrá viajar por todo el territorio, pasarán a la nueva normalidad.

No obstante, a partir de esa fecha, el Real Decreto aprobado por el Gobierno y que obliga a continuar con la mascarilla y las distancias de 1,5 metros hasta que se controle la epidemia, será "el mínimo común denominador", dado que las autonomías pueden imponer nuevas limitaciones a las aperturas y aforos. El Gobierno, eso sí, propone a las comunidades que se pongan de acuerdo en algunas medidas, para que no haya grandes diferencias. «Vamos a ofrecer la ayuda necesaria y coordinando lo que sea objeto de coordinación», ha señalado Illa. En Galicia, por ejemplo, según ha adelantado su presidente, Alberto Nuñez-Feijóo, se abrirán parques infantiles y se permitirán aforos más elevados, pero no del 100 por 100. No habrá, por contra, límites en las reuniones.

Por otro lado, tal como informa la agencia Efe, toda España, independientemente de la fase de la desescalada en la que se encuentren las distintas regiones, entrará en la nueva normalidad en la medianoche del próximo 22 de junio, momento en el que expirará el estado de alarma y en el que habrá «movilidad libre».

Lo aclaró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, a partir de esa fecha, serán las comunidades las que deban tomar decisiones en el marco de sus competencias y podrán «restringir algunas actividades» en materia de salud pública o de educación, entre otras.

Con excepción de las Baleares, el resto de España tendrá que esperar al 1 de julio para comenzar a recibir turistas, según ha reiterado el ministro, pese a que la UE a apremiado a los países miembros a que abran sus fronteras interiores el 15 de junio. Sí que se permiten algunos pasos fronterizos con Portugal y de Andorra hacia Catalunya. A partir del 1 de julio, España abrirá sus fronteras «con seguridad» y con «una posición común» sobre los controles a adoptar.

Las normas en la fase 3

En la fase 3 se permiten las reuniones de hasta 20 personas, no hay ningún tipo de franja horaria, se permite la apertura de las zonas comunes de centros comerciales a un 50% de ocupación y el 75% en las terrazas, el consumo en la barra de los bares, así como la apertura de discotecas, según el plan diseñado por el Gobierno, si bien son las autonomías en esta fase las que deciden finalmente si autorizan o no estas actividades.También se permiten los campamentos de verano y las actividades de tiempo libre.