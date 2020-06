Un decreto regulará la "nueva normalidad" tras el fin del estado de alarma

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que el decreto que aprobará el Gobierno el próximo martes para adoptar medidas una vez que concluya el estado de alarma incluirá actuaciones en varios sectores, además del sanitario, entre ellos el de transportes y el comercio.

El doctor Simón ha explicado que desde Sanidad se da la opinión sobre el riesgo en otros sectores, pero el Ministerio no es competente en todos ellos.

No obstante, sí ha explicado que hay áreas de Sanidad, entre ellas las referidas a: garantizar la capacidad asistencial; tener información fluida y garantizada de los datos para permitir una respuesta rápida y de forma coordinada ante cualquier rebrote y el acceso a suministros de especial interés.

Según ha explicado, el documento, que ha anunciado este mismo miércoles el presidente del Gobierno en el pleno del Congreso -donde ha acudido a pedir el apoyo para una sexta y última prórroga al decreto de alarma-, se está estudiando ahora. No obstante, no ha querido avanzar más para "no meter la pata" sobre áreas a las que afecta o que se puedan retirar.

Según ha precisado Pedro Sánchez este miércoles, este real decreto ley recogerá todas las medidas sanitarias que será necesario mantener frente al Covid-19 una vez que se levante el estado de alarma en los distintos territorios, lo que está previsto a más tardar para el próximo 21 de junio o incluso antes en las Comunidades Autónomas que van más adelantadas si así lo deciden sus presidentes autonómicos.

Este decreto ley "para la nueva normalidad" recopilará, según ha detallado, todas las medidas de "prevención, contención y coordinación" para hacer frente a la crisis sanitaria que es preciso mantener aún y que se han ido desarrollando a través de sucesivas órdenes ministeriales cuya vigencia expira con el fin del estado de alarma.

La última y definitiva prórroga del estado de alarma (hasta el 21 de junio) que este miércoles ha autorizado el Congreso de los Diputados permite a las autonomías que a partir del día 8 estén ya o entren en la fase 3 de la desescalada (la última de las previstas en el plan de transición) decidir cuándo salen sus territorios del estado de alarma, si la evolución de los datos sanitarios así lo aconseja.

Esto significa que algunas CCAA podrán poner fin a la vigencia del estado de alarma en sus respectivos territorios incluso antes del 21 de junio. De ahí la necesidad de tener preparado antes un real decreto ley que permita mantener unas mínimas medidas sanitarias, como la obligación sobre el uso de la mascarilla, aun cuando el estado de alarma ya no esté vigente.

Se trata de un compromiso que el Gobierno adquirió con Ciudadanos en la negociación que garantizó el apoyo de esta formación a la última prórroga del estado de alarma, pero que ya había avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una comparecencia el pasado 26 de mayo, cuando explicó que ésta sería la alternativa que le quedaría al Ejecutivo en caso de no conseguir el aval de la Cámara para prorrogar el estado de alarma hasta finales de junio.