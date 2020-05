Desescalada: Las islas piden la fase 3 y Lleida se queda en la 1

La desescalada avanza de forma desigual en los distintos territorios: mientras Baleares ha solicitado que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera pasen a fase 3, al igual que Canarias con El Hierro, La Graciosa y La Gomera, Cataluña ha optado por que Lleida se mantenga en la 1 y Madrid y Galicia quieren que se relajen ya sus medidas de alivio sin necesidad de cambiar de fase.

Además, la Comunidad Valenciana ha solicitado al Ministerio de Sanidad que sus tres provincias progresen a la fase 2, después de una semana en la que decidió esperar por prudencia, y Andalucía ha vuelto a pedir que Málaga y Granada avancen a la fase 2.

Tras recibir las solicitudes de las comunidades, el Gobierno se pronunciará este viernes sobre qué territorios cumplen los requisitos para seguir progresando en el 'Plan para la Transición hacia una nueva Normalidad'.



Ceuta, a fase 0

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la evolución de la pandemia de coronavirus en la ciudad autónoma, que de ser "un ejemplo" para el resto del país ha pasado al aislamiento forzoso durante esta semana de 271 personas que participaron en varias "fiestas" tras las que se han confirmado nueve positivos de la COVID-19.

Con esas cifras, el número de casos activos en la localidad española norteafricana, que llegó a caer a uno, se eleva actualmente a 22. "Hemos sufrido un repunte muy importante que nos ha llevado a superar las medias nacionales en tasa de infectados y el ministro de Sanidad ", según ha señalado Guerrero en declaraciones a los medios, le ha llamado para preguntarle "qué pasa y advertir de que si no somos responsables nos devolverán a la fase 0".

"El ministro ha pasado de poner a Ceuta como ejemplo a no explicarse qué está pasando aquí: nos han dado un poco de libertad y actuamos como si el virus no existiera. Los bares se llenan dentro y fuera, se hacen fiestas con más asistentes de los permitidos y sin guardar medidas de precaución... Si no somos responsables", ha añadido el consejero, "nos van a devolver a la fase 0 y desde luego ahora ni nos planteamos pedir pasar a la 3".

El Ejecutivo local ha puesto en manos de los Servicios Jurídicos de la Administración local la posibilidad de iniciar acciones legales por atentado contra la salud pública contra las personas que "tienen que estar aisladas por ser positivos o contactos directos" y que "se saltan el confinamiento para, como nos consta que ha hecho al menos una persona, ir a una fiesta de cumpleaños".

Hasta la fecha, las peticiones realizadas por las distintas comunidades autónomas son las siguientes:

- BALEARES: El Gobierno balear quiere que Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera pasen juntas a la fase 3 con el objetivo de que se permita la movilidad entre las islas.

- CANARIAS: También ha solicitado el paso a la fase 3 para las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, ya que la Consejería de Sanidad considera que se cumplen todos los requisitos para ello.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Después de evaluar que los indicadores de evolución de la pandemia van "en la buena dirección", esta comunidad autónoma pretende que sus tres provincias estén en fase 2 a partir del 1 de junio. La semana pasada, el Ejecutivo valenciano optó por mantenerse en fase 1 por prudencia.

- ANDALUCÍA: Ha pedido que Málaga y Granada pasen a fase 2 el próximo lunes. Son las únicas dos provincias andaluzas que permanecen en fase 1 y la Junta planea solicitar la próxima semana que todo el territorio avance a fase 3 a partir del 8 de junio, incluidas Málaga y Granada.

- CASTILLA Y LEÓN: Su solicitud es que progrese a fase 2 la comarca de El Bierzo de León, el área de salud del Bierzo y Laciana, al considerar que tiene entidad sanitaria, social y económica suficiente para no poner en peligro las limitaciones de movilidad provincial. No se incluyen en la petición las 26 zonas básicas de salud que llevan desde el día 11 en fase 1 puesto que la Junta considera suficientes las medidas de alivio que rigen para los municipios de menos de 10.001 habitantes.

- CASTILLA-LA MANCHA: Ha presentado a Sanidad la petición de que Albacete, Ciudad Real y Toledo avancen a fase 2, en la que ya están Cuenca y Guadalajara.

- CATALUÑA: La Generalitat ha solicitado el paso de Girona, Cataluña Central, Alt Penedès y Garra a la fase 2, mientras que ha optado por dejar a Lleida en fase 1 al considerar el departamento de Salud que es la mejor opción mientras se controla el último rebrote de coronavirus en esta provincia.

- COMUNIDAD DE MADRID: En sus planes está progresar a la fase 2 a partir del 8 de junio, pero mientras ha pedido a Sanidad que se flexibilicen algunas medidas de la fase 1 y permitir, por ejemplo, la reapertura de centros comerciales con un aforo del 40 %, la vuelta a las aulas de los alumnos de segundo de Bachillerato para preparar la EVAU y eliminar las franjas para los paseos.

- GALICIA: También la Xunta ha solicitado medidas de alivio, en este caso para su fase 2, entre las que destaca que los gallegos puedan transitar entre sus cuatro provincias.

Tras la llegada de las distintas solicitudes, el Ministerio de Salvador Illa analiza la documentación para determinar qué cambios se producen en la desescalada.