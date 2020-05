El PP acusa al Gobierno de "fulminar al que le estorba en sus planes totalitarios"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha calificado de "infamia intolerable" el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, "un hombre de honor", y ha recalcado que esta decisión evidencia que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez aplica "mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios". Además, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de estar "escondido" y de haber perdido "toda la dignidad" que tenía como juez.

"Si el 8M no hubiese generado contagios en cadena, el Gobierno no habría cesado a un mando de la Guardia Civil, ni hubiese pedido los informes ni hubiese coaccionado a un funcionario público para que informara sobre una investigación judicial", ha declarado García Egea.

Así se ha pronunciado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, después de que Marlaska haya cesado "por pérdida de confianza" a Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que investigaba la manifestación del 8M y la gestión del doctor Fernando Simón en la Covid-19.



"Gravísimo"

El 'número dos' del PP ha afirmado que es "gravísimo" que el Gobierno cese a todo aquel que "le investiga" o le puede resultar "incómodo", tomando decisiones "de forma arbitraria e impunemente para que todos aquellos que cuestionan su labor sean apartados".

"El Gobierno lanza un mensaje muy claro, todo aquel que nos investigue va a ser apartado. Todo aquel que se interponga en los planes del Gobierno va a ser cesado", ha enfatizado. De hecho, se ha preguntado "qué pensarán hoy muchos guardias civiles y policías que investigan cuestiones relacionadas con Gobierno. "Pensarán que pueden correr la misma suerte", ha proclamado, para añadir que el Ejecutivo está avanzando por un "camino muy peligroso".

García Egea ha elogiado la trayectoria de Pérez de los Cobos, "luchando contra la banda terrorista ETA" y ha recordado que estuvo también en el 1-0 en Cataluña "mientras unos intentaban violentar el Estado de Derecho". A su entender, se cesa a "un hombre de honor" mientras el Ejecutivo "no queda ni rastro de hombres honestos que ponen a España por delante".



Militante de Bildu

"Creo que hoy el Gobierno demuestra estar más cerca de Bildu que de la Guardia Civil. No se hubiesen atrevido con un militante de Bildu, no se hubiesen atrevido con un simpatizante de ERC. Y sí se han atrevido con un hombre de honor, con un hombre de la Guardia Civil de los que dan su vida por proteger la de todos los españoles", ha enfatizado.

Por eso, ha calificado de "infamia intolerable" este cese y ha avisado que Marlaska tendrá que dar explicaciones en el Congreso. A su entender, el ministro del Interior "ha perdido toda la dignidad que tenía como profesional de la Justicia, como juez, siguiendo estas instrucciones de Pedro Sánchez". "No queda ni rastro de ese juez, no queda ni rastro de esa persona que estaba junto a los que le necesitaban", ha abundado.

Es más, ha dicho que si el Gobierno está dando "órdenes que dañan gravemente el honor de la Guardia Civil, de sus miembros y del Estado de Derecho", ha aconsejado a aquellos que las reciben "no cumplirlas y marcharse en caso de que no estén de acuerdo".



Marlaska "escondido"

El 'número dos' del PP ha acusado al ministro del Interior de estar "escondido" y le ha emplazado a ofrecer cuanto antes explicaciones por el cese de este "señor distinguido en la lucha por las libertades", que constituye una "afrenta" a todas las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Este Gobierno se distingue por buenas palabras y buen tono en el Parlamento pero mano de hierro a la hora de fulminar a todo el que le estorba en sus planes totalitarios", ha declarado, para denunciar que el Ejecutivo se haya propuesto cesar a "todo aquel que investiga cualquier abuso de poder por parte del Gobierno".

García Egea ha confirmado que el PP llegará "hasta el final" porque "por muchos ceses que haga el Partido Popular no va a aflojar en su intento porque el Estado de Derecho siga conservándose como los españoles lo conquistaron". "Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias van a venir aquí a cambiar la democracia que tanto nos ha costado conseguir", ha advertido.

El dirigente del PP ha afirmado que el Gobierno quiere dibujar "una caricatura" de los partidos que, según ha dicho, se oponen a su "deriva" situándolos en la "radicalidad", pero ha avisado que no va a lograr "tapar" su "desastre" de gestión en la crisis del coronavirus.



Responsabilidades

García Egea ha preguntado al Gobierno si va a pedir responsabilidades a su delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la marcha del 8 de marzo, de la misma manera que lo hizo con otros imputados, y si también lo hará en caso de que un juez "al final llame a declarar" a su vicepresidente Pablo Iglesias, en alusión al llamado 'caso Dina'.

Tras afirmar que los miembros del Gobierno y del PSOE no pueden ser "tratados de forma distinta" de los demás ciudadanos, ha indicado que el Gobierno está "muy nervioso" sobre las conclusiones que se pueden extraer sobre las cuestiones relativas al 8 de marzo" y por eso ha llevado a cabo este cese de De los Cobos. A su juicio, si el 8M no hubiese traído "contagios en cadena", el Gobierno no habría cesado a un mando de la Guardia Civil.

Finalmente, el secretario general de PP ha acusado al Gobierno de buscar "controlar" a los medios de comunicación y a la Justicia y ha añadido que es "impresentable" que se estén produciendo pasos en esta dirección. "El Gobierno ha aprovechado esta crisis del coronavirus para imponer una agenda ideológica", ha manifestado, añadiendo que es "evidente" que "puso esa ideología por encima de la salud" el 8 de marzo.