La extrema derecha desafía el confinamiento con varias manifestaciones

Atacan a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Iker Jiménez, entre otros | La Falange y otros grupos ultras convocan manifestaciones en Madrid y Barcelona. Tratan de aprovechar el "odio al gobierno por trasladar a Franco del Valle de los Caídos"

Un movimiento llamado Stop Confinamiento, creado en Telegram y que cuenta con 5.500 inscritos, llama a salir a las calles este sábado, 2 de mayo, desafiando el estado de alarma. Sus promotores aseguran que "Lo llevamos en la sangre" y animan a movilizarse y marchar "a las doce enfrente de tu ayuntamiento para pedir el fin de este confinamiento criminal". Recuerdan el 2 de mayo de 1808, cuando "la población de Madrid comenzó una protesta popular que fue duramente reprimida, dando comienzo la Guerra de la Independencia". Dicen no tener "colores" políticos y estar organizados "por la libertad y difundir la verdad", aunque exigen la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El Ministerio del Interior está "monitorizando" a través de los servicios de Información de Policía Nacional y Guardia Civil ese movimiento de protesta y ha detectado que tiene "vínculos" con elementos de extrema derecha. De hecho, un rastreo por sus canales de telegram (hay uno en cada comunidad autónoma) descubre mensajes inequívocos como "los socialcomunistas infames nos gobiernan y asesinan a nuestros viejos con la peor gestión del mundo" y otros que llegan a insinuar que los ancianos muertos por la Covid-19 forman parte de un plan del gobierno: "hay una agenda ideológica (eutanasia) de la izquierda. Y en el sistema sanitario hay un claro control de la izquierda".



Prender la llama

"En Stop Confinamiento hay una sopa de letras ideológica. Por orden de aparición, hay gente de ultraderecha mezclados con conspiranoicos, incluso anarquistas. Hay otros que simplemente odian al gobierno y también hay friquis. Buscan a personas cansadas del confinamiento para intentar prender una llama", señala a El Periódico de Catalunya un analista de redes sociales que ha estudiado el movimiento.

Este analista subraya que "algunos de estos ultraderechistas ya odiaban al gobierno por el traslado de la momia de Franco, que es una herida que aún supura y ven en el coronavirus una oportunidad para atacarlo". Son esos elementos de ultraderecha los que se consideran "de importancia policial" porque podrían "generar problemas de orden público".



Trump y Spiriman

Muchos de los que integran Stop Confinamiento siguen en redes sociales a dirigentes de Vox, que ha denunciado ante el Tribunal Constitucional el estado de alarma. También defienden a Donald Trump y otros personajes como el médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman y que lideró movilizaciones masivas contra el deterioro de la sanidad andaluza cuando gobernaba el PSOE. Este doctor es muy crítico con el confinamiento decretado por el gobierno.

Los mensajes que se cruzan entre los inscritos a ese movimiento reflejan algunas obsesiones de grupos que defienden teorías de la conspiración en la aparición de la Covid-19. "El Gobierno está comprado por (el magnate George) Soros y apoyó la creación y la entrada del virus en España. Nos quieren como esclavos y controlados", escribe uno. En ese sentido, se señala como participante en la conspiración al presentador de televisión Iker Jiménez, de quien se afirma que "ha trabajado siempre para Cuatro, y por tanto, para Soros. Su misión es meter miedo a la gente con el virus".

La influencia de las torres 5G en la transmisión del virus, otra de las teorías de la conspiración alentadas por la ultraderecha en redes sociales está presente en Stop Confinamiento. En Reino Unido y Países Bajos ya ha habido ataques físicos a esas torres. Algunos de los integrantes de esos grupos rechazan también las vacunas como tratamiento adecuado para la pandemia y en general cualquier enfermedad vírica.



Hoja de ruta

El movimiento dispone de una "hoja de ruta" para sus seguidores. Estos días deben "agruparse" con sus vecinos y tratar de convencerlos. "Tratad de sustituir los aplausos de las ocho de la tarde por acciones consensuadas. Acciones no violentas en las colas del supermercado". Han iniciado una "campaña en redes sociales para desmontar las bases científicas de la teoría infecciosa" del coronavirus. El viernes 1 de mayo proponen un día "de reflexión" y hacer una visita a los padres, "no importa dónde estén".

El 2 de mayo, la orden es "ir a tu ayuntamiento a entregar a tu alcalde la carta de todo lo que has perdido durante el confinamiento y durante la gestión pésima de esta pandemia. Hazle responsable moral de estas pérdidas. Dile que vas a acabar el confinamiento unilateralmente porque no quieres seguir perdiendo, porque seguir encerrado ya no es una opción posible para ti".

Stop Confinamiento ha distribuido por Telegram una guía para las movilizaciones en la que da consejos a quienes vayan a salir a la calle incumpliendo el estado de alarma. "Ten tu cámara o micrófono a mano y graba todo lo que pasa si la policía te ha parado y te están haciendo un boletín de denuncia". Si alguno de sus activistas va a ser detenido, les sugieren: "no te resistas, es inútil. Si tienes abogado de confianza y con agallas dile que has sido objeto de una detención ilegal por un Estado de Excepción encubierto".



La Falange

Por su parte, La Falange ha convocado oficialmente una manifestación en Madrid para el mismo día y a la misma hora que Stop Confinamiento y con argumentos similares. La Delegación del Gobierno la ha prohibido. La formación de extrema derecha, actualmente coaligada con otros grupos, ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Su movilización consistirá en un homenaje a los fallecidos por el coronavirus y concluirá frente a la sede del ministerio de Sanidad "para denunciar la política criminal llevada a cabo por dicho organismo, llena de mentiras y falsedades, e incapaz de acometer con eficacia y rapidez medidas urgentes contra esta pandemia". Los organizadores prevén entregar mascarillas y guantes para evitar contagios.

Bajo el lema "Nos vemos en las calles", piden que se lleve una bandera de España con crespón negro. El cartel de la manifestación muestra, además de a los políticos del gobierno, el magnate George Soros y el doctor Fernando Simón, un montaje fotográfico con un grupo de periodistas y presentadores como Antonio García Ferreras, Ana Pastor, El Gran Wyoming y Jordi Évole, entre otros.



En Madrid y en Barcelona

Además, se está poniendo en marcha otra movilización por redes sociales. La cita es el domingo 3 de mayo a las seis y media de la tarde en la plaza de Colón de Madrid, lugar de las últimas manifestaciones contra el gobierno. Esta vez se propone acudir dentro de los vehículos particulares de cada uno. El lema es "Basta Ya. Gobierno dimisión", sobre una enorme bandera de España con un crespón negro. Incluye el rechazo a "medidas absurdas"y a llevar "al país a la quiebra".

La cuarta movilización de extrema derecha se anuncia para la tarde del 7 de mayo en Barcelona, por parte de un grupo llamado Moviment Civic 12 d'Octubre. Se trata de un grupúsculo dirigido por Angel Hernández Guardia, que fuera cargo de España Responde. Esa organización, a cuyo frente estaba el empresario residente en Suiza José Manuel Opazo, dijo haber financiado protestas como el boicot a la ofrenda floral de la Diada en 2019. En la actualidad están divididos entre acusaciones de deudas e impagos.