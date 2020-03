Abascal llama "locas de odio" a las manifestantes

Vox ha clamado este domingo en Madrid contra las movilizaciones feministas que este 8 de marzo recorrerán numerosas ciudades de España y ha reivindicado su defensa de las mujeres "libres" que "no pertenecen a ninguna tribu". "Desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de manera dramática en España", ha reprochado su líder, Santiago Abascal.

El partido ha reivindicado su postura sobre la "igualdad" entre hombres y mujeres durante un multitudinario mitin que ha servido de colofón a una Asamblea General en la que Abascal ha sido proclamado presidente para cuatro años más. Vox no ha conseguido llenar el Palacio de Vistalegre y eran visibles numerosos asientos vacíos en las gradas -según la organización, han quedado poco más de 1.000 huecos por ocupar de los 10.000 previsto.-.

Abascal ha continuado con este discurso cargando contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha llamado "macho alfa", y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo nombre no ha pronunciado en ningún momento y se ha dirigido a ella como "la mujer del vicepresidente". "Su principal objetivo es que las mujeres lleguen a casa solas y borrachas mientras bajan las penas de los violadores -ha reprochado aludiendo al eslógan con el que el Ministerio de Igualdad promocionó el anteproyecto de ley de Libertad Sexual-. No tenéis vergüenza señor vicepresidente y consorte".

El líder de Vox ha insistido en que el Ministerio de Igualdad fue creado "a la medida de la mujer del vicepresidente" y ha acusado a Iglesias y Montero de defender una "locura totalitaria" que "pretende enfrentar sexos" pero, en vez de salvar a las mujeres, ha logrado "acabar con la igualdad, la presunción de inocencia y la seguridad en las calles".

Además, ha censurado su defensa de las clases de educación sexual. "¿Por qué les gusta tanto violentar a los niños más pequeños en su inocencia? ¡Qué ganas de destruir su inocencia!", ha lamentado apuntando que "lo suyo mucho está más cerca de la corrupción de menores y la pedofilia que de la educación".



"Locas de odio"

Abascal también ha reivindicado datos sobre el origen de los agresores. "No incitamos al odio conta nadie, incitamos al amor por nuestras mujeres", ha defendido pidiendo el "rugir" de todas las mujeres que son "libres" y que se representan "solitas". "Las que no representan a las mujeres son algunas locas de odio que gritan cosas terribles y asustan a otras mujeres", ha sostenido.

Antes, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha hablado del 8 de marzo como una fecha "para olvidar", ya que este mismo día del año 1517 comenzó la revolución rusa "y desde entonces miles de personas han perdido la vida por una de las ideologías totalitarias más criminales que ha convertido al ser humano en una mercancía al servicio de los totalitarios".



"Aquelarre"

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha reivindicado a su partido como el único que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y ha arremetido contra el feminismo "radical" que organiza manifestaciones como si fueran un "aquelarre" y contra las "veletas y blanditas" que las secundan. "Nos querían en su manifestación, en su aquelarre, reclamando subvenciones para sus chiringuitos", ha afirmado Monasterio, que ha abierto el nuevo acto público organizado por Vox en la plaza de toros de Vistalegre.

En esta ocasión, la asistencia menos multitudinaria que en las anteriores, unas 7.500 personas en las gradas y 1.500 en las sillas dispuestas en el coso, según los datos del partido. Vox ha querido comenzar el acto con la intervención de Monasterio y su posición respecto al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo.

La diputada autonómica ha recalcado que la participación de Vox en las manifestaciones sería la "gran victoria" del feminismo radical que pretende "silenciar a los valientes" que hacen frente a "su rodillo, como lo han logrado con el resto de los partidos".

Según Monasterio, "la izquierda pone las ideas y luego van las veletas y las blanditas y las secundan, se dejan someter" y, luego, "hablan de libertad". "Esto es como si te dejas poner un burka y, luego, lo adornas con un bikini encima", ha declarado la dirigente de Vox, para quien es un planteamiento "ridículo".

Ha advertido de que el feminismo radical quiere a las mujeres, pero sumisas a su agenda ideológica, apoyando leyes totalitarias que les separan de los hombres, calladas ante las discriminaciones machistas de otras culturas como el Islam y rechazando la cadena perpetua. Por eso, ha instado a ese feminismo a no hablar en sus nombre, porque no les representa. "Vuestro tiempo terminó", ha subrayado.

Ha asegurado que "hay millones de españolas que han dicho basta ya a las imposiciones progres" y se ha mostrado convencida de que pronto habrás muchas más. "El sentido común es imparable y, además, no hay mujer más libre, más fuerte, más inteligente y más autónoma que la mujer española y no vamos a permitir que ningún colectivo ni ningún partido político nos arrebate ese grandísimo privilegio", ha recalcado.



Fecha para olvidar

Para el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, el 8 de marzo es "una fecha para olvidar", porque ese día de 1917 empezó la revolución rusa y, desde entonces, "millones de personas han perdido la vida" por la ideología comunista.

"El hombre no viola, viola un violador", ha señalado la secretaria general del partido en el Congreso, Macarena Olona, que ha incidido en que su partido es "la única alternativa" que dice "alto y claro" que "el violador no eres tú por ser hombre". Ha añadido que el hombre no viola, mata, maltrata ni humilla por ser hombre, sino que los que cometen esos actos son los violadores, asesinos, maltratadores y cobardes.