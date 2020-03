Torra pide unidad para "culminar el proceso de independencia"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha propuesto este sábado que su partido, Junts per Catalunya (JxC), y Esquerra Republicana (ERC) concurran a los próximos comicios autonómicos con la misma oferta electoral de "ruta hacia la independencia". "Si no es posible una lista unitaria, como a mí me gustaría y como creo que es el objetivo que quiere la mayoría del movimiento independentista, sí que apelo a los partidos políticos que sean capaces de consensuar una parte del programa electoral en la que se trace la ruta hacia la independencia", ha subrayado Torra.

El presidente catalán ha hecho estas declaraciones tras mantener en Palma un encuentro con la directiva de la Obra Cultural Balear (OCB), una asociación en pro de la cultura y la lengua catalanas que recibe subvenciones de la Generalitat.

Torra ha señalado que podría quedarse en los "muchos reproches" y las "muchas diferencias estratégicas" puestas de manifiesto entre ERC y JxC, que le han llevado a anunciar que convocará elecciones en cuanto se aprueben los presupuestos autonómicos, pero su voluntad es "mirar adelante".

Para el presidente catalán, es preciso "darse cuenta de que solo con la fuerza de la unidad de todos los partidos políticos, de las entidades y de la ciudadanía" será posible "culminar el proceso de independencia". "Es importante esta vez que los electores sepan perfectamente cuál es la propuesta que hace cada uno de los partidos políticos", ha insistido respecto a su propuesta de programa independentista único.