Casado alaba la "generosidad" del PP con Ciudadanos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que la coalición con Ciudadanos en el País Vasco es la "respuesta responsable y generosa" de su partido para unir al constitucionalismo ante los acuerdos del PSOE con los nacionalistas.

Casado ha arropado en Ermua (Bizkaia) la presentación del candidato a lehendakari, Carlos Iturgaiz, en un acto en el que se ha buscado transmitir una imagen de unidad del PP vasco de cara a las elecciones vascas con la presencia de la presidenta regional, Amaya Fernández, y los tres responsables provinciales: Raquel González (Bizkaia), José Luis Arrue (Gipuzkoa) e Iñaki Oyarzabal (Álava), el colaborador más cercano del dimitido Alfonso Alonso.

En su intervención, el presidente nacional del PP ha justificado la "generosidad" de su partido con Ciudadanos (formación sin representación en Euskadi y que tendrá en la coalición dos "puestos de salida") recordando que ayer mismo el Gobierno de Pedro Sánchez necesitó la abstención de EH Bildu pasa sacar adelante el "techo de gasto" presupuestario.

"Es la respuesta responsable y generosa para ir unidos en el País Vasco, una tierra tan castigada por el nacionalismo. La generosidad del PP no es nueva y los votantes siempre premian el acuerdo para objetivos fundamentales", ha comentado Casado.

El presidente del PP ha lamentado que "por desgracia" el PSOE "se apoya en Bildu, los herederos del terrorismo", y no forma parte ya del "constitucionalismo", lo que hace más necesaria la unidad del PP con Ciudadanos para que la suma de votos se transforme en escaños y en una mayoría para gobernar.

Casado ha destacado que PP+Cs es el "único contrapeso al nacionalismo" y que la sociedad vasca "merece aire fresco frente al nacionalismo" porque el PNV "tiene en la mano" al PSOE al necesitar sus votos para aprobar los presupuestos del Estado.

Ha elogiado a Carlos Iturgaiz como ejemplo de lucha contra ETA y ha destacado que Ermua es el "kilómetro cero de la dignidad y el 'hasta aquí' de la democracia frente a la barbarie, donde empezó a latir el corazón de toda la nación" .

Casado ha asegurado que se deben desmontar los "tópicos" de la "honradez" y la "buena gestión" del PNV como demuestran el caso De Miguel (el exdirigente del PNV alavés condenado por encabezar una trama corrupta) o la gestión del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que ha visitado tras el acto político de Ermua.

Ha exigido que el PNV asuma responsabilidades políticas por este derrumbe, en el que fallecieron dos trabajadores que aún no han sido localizados, y ha criticado la "supuesta superioridad moral del nacionalismo con dos víctimas y un cúmulo de errores en un vertedero tan mal ubicado y mantenido".

Casado también ha rechazado la transferencia a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social por quebrar la igualdad de todos los españoles, pero también porque el sistema sería deficitario en Euskadi y perjudicaría a los pensionistas vascos.

Esa transferencia, ha sostenido, "no está en el Estatuto si va contra el sistema de caja única, no hay que comulgar con ruedas de molino, no es un desarrollo compentencial y no es bueno para el País Vasco ni para el resto de España".

También ha rechazado transferir las prisiones porque "oculta el intento" de tener un régimen penitenciario "arbitrario" favorable a los presos de ETA gestionado por el Gobierno Vasco.

En este punto, ha recordado que el PP reclamará que para obtener beneficios penitenciarios los presos de ETA deban colaborar en el esclarecimiento de los "300 crímenes impunes que quedan".

Por su parte, Carlos Iturgaiz ha destacado que en el PP vasco están "todos unidos ante el reto" de las elecciones vascas del 5 de abril y que saben que cuentan con el apoyo del PP "nacional".

"En los tiempos complicados y trágicos estuvimos al pie del cañón porque sabíamos que teníamos detrás a toda la familia del Partido Popular, tenemos esa gratitud y deuda con el PP nacional", ha manifestado.

Iturgaiz ha sostenido que el PP es el único que defiende en el País Vasco "la unidad de España, la Constitución y la libertad", mientras "otros", en referencia a los socialistas, "se marchan y se alían con los que quieren destrozar España".