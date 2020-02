El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y Unidas Podemos adelanta a Vox, según el CIS

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero mantiene al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 30,9%, similar a la del mes anterior y casi tres puntos por encima de su resultado del 10 de noviembre.

En segunda plaza figura al PP con un 18,9%, lo que supone que pierde un punto respecto a enero y dos respecto a las generales, mientras que Ciudadanos sube hasta el 8,1%, por encima de la encuesta de enero y del 10N. Por su parte, Unidas Podemos y Vox se mantienen en cifras similares a las del mes anterior, con el partido morado superando al de Abascal.

La encuesta, hecha pública este jueves, se basa en un total de 2.957 entrevistas personales realizadas en 296 municipios de 49 provincias entre los días 1 y 11 de febrero. En aquel periodo seguía la polémica sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y, concretamente el 6 de febrero, el presidente Pedro Sánchez se reunía con el 'president' Quim Torra en Barcelona y acordaban poner en marcha la mesa de diálogo que se estrenó este miércoles.

Si mañana mismo se celebrasen elecciones, uno de cada cuatro ciudadanos (24,9%) ya tiene decidido que votaría al PSOE, muy por encima del 13% que anuncia su respaldo al PP y del 10,9% que apunta a Unidas Podemos. Ahora bien, se trata de una respuesta espontánea, en la que también hay un 14,8% que no se pronuncia (11,9% que no sabe y 2,9% que no contesta), así como un 11,6% que calcula que se abstendría.

La estimación de voto del CIS, ponderando los porcentajes de quienes no adelantan su voto, vuelve a situar al PSOE en cabeza con un 30,9% medio punto por encima de la encuesta de enero y casi tres puntos más que en las generales del 10N.

Por contra, el PP baja al 18,9% (un punto menos que en enero y dos por debajo de las generales), lo que hace que la distancia entre ambos se amplíe hasta los 12 puntos, dos puntos y medio más que en enero y casi cinco puntos más que en las elecciones.

Según el CIS, Unidas Podemos y sus confluencias suman una estimación de voto del 13,6%, una cifra similar a enero (13,8%) y siete décimas más que en las generales. También se mantiene estable Vox, que marca un 13,4% en febrero, el mismo dato que en enero, aunque dos puntos por debajo de las generales.

Quien sí experimenta una subida es Ciudadanos, que llega al 8,1% de estimación de voto ganando casi dos puntos respecto a enero y algo más de un punto respecto a su debacle electoral del 10N.

Por bloques, la encuesta del CIS arroja una diferencia similar a la registrada el mes anterior, con un 46,1% de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más País) frente al 40,4% de la derecha (PP, Vox y Cs). Eso sí, en las generales hubo empate.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, el CIS otorga un 3,3% a ERC por un 1,8% de Junts y un 1% de la CUP, mientras que el PNV le da un 1,3%, por encima del 1,1% de EH Bildu.

El Gobierno de Sánchez, mucho mejor valorado que el de Rajoy

Además, una pregunta del CIS revela que son muchos más los ciudadanos que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez es mejor que el de Mariano Rajoy, si bien también son más los pesimistas que consideran que el Ejecutivo de coalición no agotará la legislatura.

Según el barómetro del CIS de febrero, que incluye preguntas nuevas, un 43,7 por ciento de los ciudadanos cree que este Ejecutivo es "mucho mejor" o "algo mejor" que el que presidió Rajoy, frente a un 27,5 por ciento que cree que es "algo peor" o "mucho peor".

Además, el 43,8 por ciento augura que el nuevo Ejecutivo no podrá agotar los cuatro años de legislatura, frente al 34,8 por ciento que sí considera que lo hará.

Valoración de líderes



Mientras tanto, todos los líderes políticos han mejorado en su valoración por los ciudadanos, aunque siguen sin aprobar, según el barómetro, que mantiene al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el mejor valorado y al de Vox, Santiago Abascal, como el peor.

El sondeo, elaborado entre el 1 y el 11 de febrero, concede a Sánchez una calificación de 4,5, tres décimas más que en la encuesta de enero, y a Abascal un 2,8, dos más.

Los ciudadanos también han mejorado la nota al presidente del PP, Pablo Casado, que con un 3,7 es el líder político que más sube en su puntuación con respecto a enero, cuatro décimas más.

Con la misma valoración que Casado se sitúa el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que mejora su 3,5 del anterior barómetro.

Un 3,6 recibe el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Aberto Garzón, una décima más que enero, y un 3,5, dos más, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas.

El CIS también ha preguntado a los ciudadanos por el líder de Más País, Íñigo Errejón, que mantiene su 3,3 de enero.