Casado fulmina a Alonso y recupera a Iturgaiz en Euskadi

Pablo Casado decidió este domingo quitar a Alfonso Alonso como candidato de la coalición PP + Cs en Euskadi y colocar en su lugar a Carlos Iturgaiz, que ya presidió el PP vasco entre 1996 y 2004 y anunció su adiós de la política el pasado mes de abril. Casado avanza así en su idea de recuperar la línea dura que el partido tenía en aquella época, cuando José María Aznar era el líder nacional. Vuelve "a las esencias", como suelen decir los dirigentes populares vascos a los que no les gusta el perfil moderado de Alonso.



Según declaró ante la prensa Teodoro García Egea, secretario general de los conservadores, Iturgaiz puede "aglutinar" las diferentes sensibilidades del partido en Euskadi. El número dos del partido no quiso dar detalles de por qué Alonso no es un buen cabeza de cartel. "Preferimos quedarnos en las buenas palabras", aseguró un miembro de la cúpula ya sin micrófonos.



Casado ha acabado así con uno de los pocos 'sorayos' que quedaban en las filas del partido. Alonso apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias en las que se enfrentó al líder del PP y ha sido una voz discordante este último año y medio al criticar la derechización de la formación. Además, apartado de las negociaciones para la coalición autonómica ante las elecciones del 5 de abril, el pasado viernes se rebeló públicamente contra la dirección del partido al negarse a acudir a una reunión en Madrid para sellar el pacto con Ciudadanos. El político vasco no estaba de acuerdo con que los naranjas ocuparan los puestos número dos de las listas por las provincias de Álava y Vizcaya, información que ofrecieron los naranjas el pasado jueves. En estos momentos, la dirección de Génova todavía no ha confirmado el reparto, que dará a conocer esta semana.



El desaire en público le ha costado caro. Casado, según fuentes de su equipo, ha considerado que cuestionó su autoridad en público y, al ver que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, le arropó el viernes por la noche, ha decidido dar un golpe en la mesa. ¿Pero por qué después del plantón del viernes la dirección le mandó el mensaje a Alonso de que podía seguir liderando la coalición? ¿Qué pasó este domingo para que acabara con un mensaje en Twitter de Alonso a las 18.47 horas diciendo que Pablo Casado le acababa de comunicar que no era el candidato? La jornada empezó en la sede de Génova con una reunión entre García Egea, el vicesecretario territorial, Antonio González Terol, y Alonso. En ella, según fuentes del entorno del político vasco, el secretario general entregó a Alonso las listas con todos los nombres de los dirigentes del PP que irían en los primeros puestos para las autonómicas. "Todo hecho", se lamenta un colaborador del todavía presidente del PP vasco.



García Egea, que ofreció una rueda de prensa una hora y cuarto después, no quiso dar su versión. Aseguró que la salida fue de "mutuo acuerdo", algo que el equipo de Alonso niega. El número dos del PP anunció que el comité electoral se reunirá este lunes para aprobar la designación de Iturgaiz, del que destacó su "generosidad al servicio del partido". El expresidente de la formación anunció en abril del 2019 que dejaba la política después de mostrar su desacuerdo por la posición en que Casado le colocó para las elecciones al Parlamento europeo. Ahora, han hecho las paces. "Iturgaiz es un referente político y moral del constitucionalismo en el País Vasco", subrayó García Egea. Con el al frente del PP vasco y con Jaime Mayor Oreja de candidato a lendakari, el partido consiguió sus mejores resultados en Euskadi.





El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020