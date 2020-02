El Parlament recurrirá ante el Supremo la inhabilitación de Torra como diputado

El Parlament ha aprobado este miércoles recurrir la inhabilitación del 'president' Quim Torra como diputado. El recurso del Parlament, elaborado por los letrados de la Cámara catalana, había generado la enésima confrontación interna entre sectores del independentismo al señalar primero que podría dejar de ser 'president' si no es diputado y después aclarar que era una "duda interpretativa". El martes, durante horas, JxCat no aclaró el sentido del voto, pero al conocerse que se modificaría el recurso (no habrá petición de medidas cautelares) los posconvergentes decidieron que votarían favorablemente, garantizando que la iniciativa prosperara con el apoyo de independentistas y 'comuns'. El PSC se ha abstenido mientras que PP y Cs han votado en contra.

"Estrategia política, firmeza y estrategia jurídica, pero seamos conscientes de que la estrategia jurídica sin firmeza política no es el camino", ha advertido Josep Costa (JxCat) en el pleno. El republicano Marc Sanglas ha lamentado que lo que tenía que ser un trámite se haya convertido en un debate político sobre si Torra es o no presidente. "Evidentemente lo es. Y lo será mientras los ciudadanos lo quieran. Solo esta cámara puede poner o quitar presidentes".

El resto de grupos aprovecharon para ahondar en el nuevo embrollo de los socios de Govern. Empezando por la CUP, que criticó a las otras formaciones independentistas que "digan cada día una cosa distinta". "Es lo que ha sido el 'procés' hasta hoy, la crónica de una muerte anunciada", sentenció Carles Riera, que reclamó a ERC y JxCat dar una respuesta en el momento en que la sentencia sea firme: "El problema no es jurídico, el problema es político".

"Degradan ustedes la calidad democrática de Catalunya y de este mismo Parlament. Vaya 'republiqueta' de privilegios si ustedes los separatistas llegasen a apoderarse alguna vez de Catalunya. Suerte que no es la 'republiqueta' de Puigdemont y estamos los de Cs para defender democracia", ha espetado Carlos Carrizosa. Tanto el diputado de Cs como el popular Daniel Serrano han defendido que Torra "no es presidente de la Generalitat".

La diputada de los 'comuns', Marta Ribas, ha avisado a Cs que lo que hay que hacer es "echar a Torra en las urnas". "Al final serán ustedes poniendo impedimentos los que hagan que no se puedan hacer ya estas elecciones", ha dicho insinuando que podrían llevar los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries y dilatar así su aprobación y, por lo tanto, los comicios. "Convoquen de inmediato, justo después, las elecciones rápidas y urgentes que necesitamos como país", ha apostillado dirigiéndose al Govern.

Desde el PSC, Ferran Pedret, ha defendido que se presente este recurso si así lo considera el pleno: "No bloquearemos que la Cámara, defendiendo los argumentos que tiene que defender, acuda a poner un recurso donde toca", ha apuntado, y ha criticado que JxCat y ERC sigan con la "sobreactuación y la grandilocuencia" de "desobediencias simbólicas". "Lo que se diagnostica como agotado, sin proyecto, dividido, con el presidente desautorizado ponga fin convocado las elecciones cuanto antes", ha zanjado.