Roger Torrent: "No existe una mayoría en el independentismo preparada para una estrategia de desobediencia"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este viernes que en el independentismo se ha generado un clima de valientes y traidores, y ha alertado contra los que apuestan por ejercer la desobediencia: "No existe una mayoría en el independentismo preparada para una estrategia de desobediencia".

Así se ha pronunciado en una entrevista a Rac1 recogida por Europa Press, tras ser preguntado por si comparte acciones de "desobediencia" como la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que mantuvo la pancarta con el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat durante un periodo electoral.

"La desobediencia no es buena ni mala. Puede ser un mecanismo necesario, pero no siempre. La desobediencia no es la solución a todo", ha añadido el presidente del Parlament.

Preguntado sobre si se siente responsable, como presidente de la Cámara catalana, de la crisis entre ERC y JxCat desencadenada después de la retirada del acta de diputado de Torra y el posterior anuncio de que convocará elecciones, ha dicho que "en absoluto" lo siente.

"El responsable es un Estado demofóbico", ha agregado, y ha dicho que si él quisiera popularidad o quedar bien con una determinada parroquia, textualmente, habría tomado otras decisiones.

"¿Alguien piensa que si yo tomara las decisiones en relación a la popularidad y no por responsabilidad con el país, no habría tomado otro tipo de decisiones? Claro que sí. Pero toca ser responsable con el país y el movimiento", ha declarado.

Torrent ha lamentado una dinámica partidista en el ámbito independentista, que ha señalado que ha sido más de competición que de cooperación: "No se trata de quedar bien una tarde. Ganar no quiere decir quedar bien una tarde".



Defiende su actuación

Con todo, ha defendido su actuación y ha dicho que si se hubiera hecho un salto "al vacío" con la cuestión del acta de diputado de Torra, no se podrían haber garantizado el trámite de los Presupuestos, que a su juicio era lo más importante.

El dirigente republicano ha asegurado que ha sido una de las semanas más complicadas de la legislatura, y ha reconocido que lo ha pasado mal y que no se imaginaba todo lo que habría venido: "Ha sido la legislatura de la represión".



Futuro Govern

Preguntado por si quiere ser candidato a la presidencia de la Generalitat, ha aseverado que la apuesta de los republicanos es su líder, Oriol Junqueras, y que trabajan para que sea eurodiputado, tenga inmunidad, y pueda ser candidato.

Ha reiterado que por el momento no tiene planteado ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, y al ser preguntado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que sería un buen candidato y que estará "a su lado" si lo avala la militancia de ERC.

Sobre futuros pactos, ha reiterado, como ya han hecho otros dirigentes republicanos, que no pactarán con el PSC: "Hoy se tiene que ser extraterrestre para pensar que Esquerra Republicana puede pactar con el PSC. En cambio, podría hablar de la diputación de Barcelona, pero no lo haré".