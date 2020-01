La Junta Electoral inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido inhabilitar a Quim Torra y dejarle sin su acta de diputado electo en el Parlament de Catalunya. Según el Estatut, solo se puede ser 'president' de la Generalitat si se es diputado. Este organismo arbitral, reunido hoy desde las doce del mediodía, ha emitido un comunicado en el que ha hecho pública su decisión y pide a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que notifique el contenido del acuerdo, para que se "declare la vacante como diputado (...) expidiendo la credencial al siguiente candidato de la lista de Junts per Catalunya".



La JEC ha estimado así el recurso presentado por PP, y parcialmente los interpuestos por Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la condena del pasado 19 de diciembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le condenó a inhabilitación por desobedecer a las resoluciones de la JEC, que le exigió mantener la neutralidad durante la campaña electoral del pasado mes de abril y retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.



Este organismo arbitral electoral ha tomado esta decisión pese a que Torra había presentado recurso ante el Tribunal Supremo, un tipo de recurso que suele estar resuelto en unos 10 meses.



Tras la noticia, el Ejecutivo catalán ha anunciado una reunión extraordinaria del Govern y, al terminar, una declaración institucional de Torra.



El 'expresident' Carles Puigdemont ha calificado de "indignante" la decisión de la JEC. "Los dos últimos presidentes de Catalunya han sido cesados por España, no por el Parlament. Se han acostumbrado a decidir quién debe ser presidente y quién no. Basta. Es como el 155, pero sin pasar por el Senado", ha escrito en Twitter.





Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

El diputado de la CUPha llamado a la desobediencia."Si el delito es desobedecer, desobedezcamos", ha declarado en esa misma red social.La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona a las ocho de esta tarde para mostrar el rechazo de la decisión de la JEC.