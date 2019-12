Grupos de CDR exigen a ERC que no pacte

Una treintena de personas convocadas por los CDR se han concentrado este lunes por la mañana ante la sede nacional de ERC en Barcelona para exigir que no pacten con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La concentración estaba convocada a las 10.00 horas por los CDR ante la posibilidad de que en los próximos días ERC y PSOE cierren el acuerdo de investidura, y los CDR congregados han gritado consignas contra la negociación como 'No a todo', 'Nuestros votos no tienen precio' y 'Estáis pactando con el 155', entre otras.

Han exhibido banderas 'esteladas' y un cartel con la frase 'El Estado no dialoga, sino que sentencia', y también han cargado contra ERC con lemas como 'No tenéis dignidad', 'Ni un voto a ERC', 'Botiflers' y 'No os vendáis a cambio de nada'.

Durante la concentración dos parejas de los Mossos d'Esquadra se han acercado para identificar a un responsable de la movilización, pero los concentrados se han negado y han gritado contra ERC: "Esquerra nos envía a la policía".

En todo momento las puertas de la sede han estado cerradas con las persianas bajadas, ya que hasta esta tarde no se reunirá la Ejecutiva del partido para abordar el posible pacto con el PSOE después de haber conocido el informe de la Abogacía del Estado ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el líder republicano, Oriol Junqueras.