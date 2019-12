Renfe cancela 271 trenes este viernes, en plena operación salida, por la huelga

Renfe ha cancelado 271 trenes, 39 de ellos de AVE y Larga Distancia, para este viernes, 20 de diciembre, a consecuencia de la jornada de huelga convocada en la compañía por el sindicato CGT coincidiendo con la operación salida del fin de semana de Navidad.

Así se establece en el decreto de servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento, que cifra en un total de 28.231 viajeros los que se verán afectados por estas cancelaciones y tendrán que buscar otros modos de transporte alternativos.

Todo ello a pesar de que los servicios mínimos garantizan el 90% de los trenes AVE y Larga Distancia habituales, y el 63% de los de Media Distancia (regionales).

No obstante, ante la convocatoria de huelga, Renfe, además de no poder reforzar el servicio y aumentar el número de plazas ofertadas para atender el aumento de movilidad de viajeros previsto en estas fechas, tiene que cancelar los trenes que no están incluidos en servicios mínimos.

La compañía ofrece a los viajeros afectados ser recolocarlos, en caso de que sea posible, en trenes que circulen en otro horario o bien cambiar su billete para viajar otra fecha, en ambos casos sin coste.

Seguimiento de la huelga



La huelga discurre con un seguimiento escaso y con discrepancias en las cifras de participación entre las empresas y los sindicatos. Según Renfe, en los turnos de noche y de mañana, de los 4.030 empleados que podían ir a la huelga, solo la han secundado 114, un 2,8 %, mientras que 3.916 han acudido a sus puestos de trabajo.

La mayoría de los trabajadores que han secundado la huelga pertenece a Renfe Fabricación y Mantenimiento (94), y el resto a Renfe Viajeros.

En cuanto a Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, durante la noche han hecho huelga 8 de los 817 trabajadores de ese turno, menos del 1 %. En el turno de mañana, han secundado la protesta 92 empleados de un total de 9.661, también menos del 1 %, según datos de Adif.

Por el contrario, la CGT cifra el seguimiento de la huelga en Renfe y Adif en el 38,7 % de los empleados que pueden secundar el paro, es decir, excluidos los que deben trabajar para cumplir los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento.

En Madrid, los porcentajes oscilan entre el 75 % en hora punta y el 50 % en el resto del día, mientras que en otros núcleos urbanos con servicios de Cercanías la horquilla se sitúa entre el 65 % y el 46 %.