Oriol Junqueras defiende volver a intentar el procés: "Nada de lo que hicimos era delito"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este viernes las acciones llevadas a cabo durante el procés antes de entrar a prisión: "Nada de lo que hicimos era delito, no solo era legítimo, sino que era legal, y hemos ganado el derecho a volverlo a intentar. Y asumimos los riesgos que implicaba intentarlo, y uno de estos riesgos era estar en la prisión, y aquí estamos".

Así se ha pronunciado en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' un día después de que la Justicia europea haya sentenciado que el líder republicano debió ser reconocido como eurodiputado y tener inmunidad, y preguntado por si cree que el Tribunal Supremo (TS) no aplicará la sentencia, ha asegurado que está acostumbrado a que el tribunal español "no haga las cosas de acuerdo con la ley".

Preguntado explícitamente sobre si cree que lo dejarán en libertad, el dirigente de ERC ha respondido "espero", y ha aseverado que sería un placer y un honor ser eurodiputado para defender la independencia de Cataluña y afrontar retos como el cambio climático y la feminización de la sociedad.

Además, Junqueras ha dicho que le gustaría mucho estar en el Parlamento Europeo para ver a otros políticos catalanes, como a la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, que publicó en su perfil de Twitter que Junqueras sigue siendo un delincuente y que inmunidad no significa impunidad: "Que me lo diga mirándome a los ojos. ¿Podría?".

"Si estoy fuera, me gustaría tener delante a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y preguntarle mirándola también a los ojos por qué no me permitió volver al Congreso", ha añadido sobre la socialista, y le ha afeado tomar decisiones en sentido contrario a lo que dicta el tribunal europeo.



Negociación con el PSOE



Sobre si su partido debe parar la negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y sin saber en el momento de la entrevista el posicionamiento de ERC -que ha pedido suspender la negociación hasta que Abogacía del Estado se pronuncie sobre la sentencia-, ha respondido: "No se debe parar la negociación en ningún caso. Se debe estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, independientemente de que yo esté o no en la prisión".

Junqueras ha defendido que en las negociaciones con el PSOE, ERC no les puede decir que no defiendan la unidad de España, al igual que los socialistas no pueden decirles a ellos que renuncien a la autodeterminación, y ha añadido que el derecho a la autodeterminación se debe ejercer "cuando haya una mayoría clara, explícita, expresada en las urnas".

Cuestionado sobre si ERC ha abandonado la unilateralidad, ha declarado que quien debería abandonar la unilateralidad "de la judicialización y de la represión" debería ser el Estado, y ha asegurado que él siempre ha sido multilateral.

Con todo, Junqueras ha asegurado que no renunciará a la independencia de Cataluña, y que nadie tanto como él quiere la república catalana: "Nadie me ganará. Pueden empatar, si quieren, pero nadie me ganará. Si no, no estaría en la prisión".

De un indulto o una amnistía para los políticos en prisión, ha valorado: "El indulto que se lo confiten, y la amnistía, que hagan lo que quieran", y ha confiado que a la larga todo lo acabarán tumbando los tribunales europeos.

Preguntado sobre si es su prioridad salir de la prisión, ha dicho que hay cosas mucho peores: "No es urgente salir de la prisión, lo que es urgente es la libertad del país, del conjunto de la ciudadanía".



Inhabilitación de Torra



De la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pide su inhabilitación por desobediencia a la Junta Electoral Central, ha dicho que el haber sido inhabilitado por una pancarta demuestra "cual es el nivel de la justicia en España", y que Torra debe gobernar y que Junqueras no es quien para decir si debe haber elecciones.

Sobre la acción de Tsunami Democràtic el día del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, ha dicho que les agradece que defiendan derechos civiles y pacíficos y que la gente debe continuar "contribuyendo en la lucha".