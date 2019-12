Quim Torra anuncia que recurrirá la sentencia de inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia condenatoria por desobediencia y pedirá a los grupos del Parlament que lo ratifiquen en el cargo, porque, ha remarcado, a él "no lo inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas".

Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le ha condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

El presidente catalán ha advertido que esta sentencia "es una puerta abierta a la desmesura, el autoritarismo y contra la libertad de expresión", por lo que ha enfatizado que es necesario que el Parlament "se reafirme en su dignidad democrática" y que deje claro "dónde reside la soberanía de pueblo de Cataluña".

En una comparecencia que seguían desde la primera fila sus consellers, Torra ha alertado de la "dimensión de la desproporción" con la que, a su juicio, actúa la justicia española al pretender "poner y quitar presidentes de la Generalitat", pero ha subrayado que a él "no le inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas", porque esto solo lo puede hacer el Parlament, ha remarcado.

En este contexto, ha pedido a los grupos que así "lo expresen en una votación en el Parlament": "No se trata de darme apoyo a mí sino de dejar claro que los presidentes de este país no los deciden los tribunales en procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya redactadas antes del juicio", ha subrayado.

Torra ha detallado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo que incluirá la cuestión prejudicial a instancias europeas y todas las cuestiones técnicas de su defensa que no tramitó el TSJC.

Si bien ha expresado su "nula" confianza en la justicia española, ha subrayado que es necesario recurrir al TS para "agotar las vías internas", antes de "buscar la justicia fuera".

Ha afirmado que en España "no hay justicia cuando se tata de juzgar a independentistas" y ha augurado que su condena "estaba escrita antes del juicio".

"La represión no se ha parado. No la frenó un gobierno del Partido Socialista ni un presidente investido con los votos de los partidos independentistas en una moción de censura -Pedro Sánchez-. No sirvieron para nada los cheques en blanco ni los pagos por avanzado", ha afirmado Torra, en un momento en el que PSOE y EERC negocian la investidura del líder del PSOE.