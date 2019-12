Casado y Arrimadas rechazan tras se reunión con Sánchez ser coartada de un Gobierno "comunista" y "populista"

Casado, sobre Sánchez: "Está instalado en el no es no"

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a rechazar ante el presidente en funciones, Pedro Sánchez, abstenerse ante su acuerdo de un Gobierno "comunista" con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas, para que el que considera que solo está esperando "un certificado" de ERC desde la cárcel. Por su parte, Inés Arrimadas también se ha mostrado en contra de formar parte de un Gobierno "populista".



Tras la reunión que ha mantenido con Sánchez, durante algo más de media hora en el Congreso, para hablar sobre la posible investidura del candidato socialista, ha asegurado que el PP "no puede abstenerse ante un Gobierno socialista con los comunistas de Podemos, que sería letal para España y un suicidio para el PP".



Casado ha recriminado que la "única alternativa" que Sánchez le ha planteado en este encuentro es que el PP se abstenga para facilitar este acuerdo de Gobierno "que libremente ha elegido para excluir al PP", algo que el líder de los populares se ha tomado "casi como un insulto".



Porque el PP no puede ser el partido que "blanquee" este pacto, según Casado, ni acepte el "simulacro" que cree que está haciendo Sánchez para ocultar que está instalado "en el no es no" a cualquier opción que suponga romper su precacuerdo con Unidas Podemos.



Ha insistido en que Sánchez cuenta con otras alternativas para no depender de ERC, una de ellas es un Gobierno en solitario del PSOE con los apoyos que intentó Sánchez en 2016 -Ciudadanos y Unidas Podemos- y otra con el apoyo de los partidos de izquierda y regionalistas, con la abstención también de la formación naranja.



Y ha advertido al candidato socialista que si piensa que va a "domesticar al tigre" del independentismo está muy equivocado porque "acabará devorado" por él y tampoco puede pedir que el PP que "entre en la jaula".



Ha vuelto a denunciar que Sánchez se está situando "fuera de la Constitución" con las cesiones que cree que está haciendo a los independentistas, y tras las conclusiones del congreso del PSC de este fin de semana, y no puede pretender que el PP actúe de "palmero" de esta intento de "desbordamiento" de la Carta Magna.

Reunión con Arrimadas





"En primer lugar, que el gobierno no esté integrado por partidos populistas. En segundo lugar, hacer un pacto nacional por la educación que garantice calidad de vida. En tercer lugar, la crisis no puede recaer en la clase trabajadora. Y por, último, pedimos una reforma electoral para que haya un porcentaje mínimo y si no se llega no puedan tener representación en el Congreso", ha continuado diciendo Arrimadas.



Pero estoy segura que la mayoría de españoles quiere un gobierno constitucionalista y no uno populista. Le pido que haga un gran acuerdo constitucionalista. Le pido que considere estas cuatro bases para el acuerdo.



A partir de este martes contactará por teléfono con los presidentes autonómicos. En este encuentro, Casado trasladará personalmente al candidato socialista su 'no' a facilitar su investidura, pero está abierto a llegar a acuerdos en temas clave para España y pactos de Estado que faciliten la gobernabilidad.



El pasado sábado, en la comida de Navidad del PP, Casado elevó el tono contra Sánchez. "Que no espere nada el lunes porque va a encontrar un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia", afirmó rotundo.

Sánchez ha abierto con Casado la ronda de contactos para hablar de la investidura después de haber sido formalmente designado por el Rey candidato a la Presidencia del Gobierno. Este lunes se ha reunido también con la portavoz de Ciudadanos. Ambos han posado ante los medios con un gesto más relajado que el que mostraron el jefe del Ejecutivo y el líder del PP. La reunión ha durando algo más de una hora. Tras la reunión, Arrimadas se ha mostrado también en contra de formar parte de un Gobierno "populista". "Estamos dispuestos a hablar y a negociar, pero exigimos que se cumplan cuatro puntos básicos", ha dicho.