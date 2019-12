Manuela Carmena asegura que no tiene ofertas para volver a la política

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha reivindicado este miércoles su perfil independiente "de cualquier formación política", ha subrayado que no está "afiliada a nada" y ha asegurado que no ha recibido ninguna oferta para volver a la política institucional, que dejó tras no revalidar el Gobierno en la capital.

En un desayuno para presentar su libro 'A los que vienen', en el que alienta a los jóvenes a cambiar la sociedad, Carmena no ha querido opinar sobre si fue un error que Más País, el partido de Íñigo Errejón, se presentase a las elecciones generales porque no está "en ningún grupo político" y no es una persona "interesada o mejor dicho interesante" para hacer análisis políticos.

Además, la exmagistrada ha preferido no responder a las palabras del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que calificó a su equipo de "hipócrita y falso" y les acusó de permitir una barra libre de entrada de vehículos al centro de Madrid.

En una presentación en el Café Comercial, donde no ha querido contestar a las principales polémicas municipales, Carmena ha defendido que no quiere hacer política "partidaria" pero sí ha pedido una "estructura de coordinación" en las alternancias políticas para "mantener la lucha por el clima" y ha agregado que prefiere ni escuchar las palabras del regidor.

La exalcaldesa ha señalado que está "extraordinariamente feliz" y que es "muy dueña" de su tiempo tras su paso por el Ayuntamiento y aunque ha negado estar frustrada por no poder seguir gobernando, ha sostenido que le hubiese gustado un "pacto" para gobernar otros dos años y terminar lo iniciado, ante las obras que ha parado o revocado el actual equipo de PP y Ciudadanos.

Ahora, sus esfuerzos se centran en crear una fundación de ética política porque "no puede ser que digamos a los niños que no puedan mentir y que los adultos más emblemáticos que son los políticos mientan" y también está enfrascada en dos nuevos proyectos editoriales, uno de ellos de cuentos para niños.