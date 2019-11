ERC no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a acuerdos con el PSOE

El presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, ha asegurado este sábado que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y ha señalado que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones.

"Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha dicho en declaraciones a la prensa.

ERC y PSOE mantuvieron el pasado jueves una reunión para abordar la investidura de Pedro Sánchez, un encuentro en el que, para los republicanos, el PSOE se mostró "receptivo", aunque le piden "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".

Sabrià también ha quitado hierro a la polémica sobre quién debe acudir a las negociaciones ya que "es lo de menos quién se acaba sentando en la mesa en el día a día" porque "si hay un acuerdo, deberá llevar la rúbrica de los dos presidentes", en referencia al líder del ejecutivo catalán, Quim Torra, y a Sánchez.