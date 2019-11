El TJUE dictará su sentencia sobre Junqueras el 19 de diciembre

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció este jueves que el próximo 19 de diciembre publicará su decisión definitiva sobre el líder independentista catalán Oriol Junqueras, quien reclama debería de estar habilitado como europarlamentario con la inmunidad que conllevaría.

El TJUE responderá a la cuestión prejudicial introducida por el Tribunal Supremo español, a petición de la defensa de Junqueras, quien obtuvo un escaño como eurodiputado en los comicios del pasado 26 de mayo pero que no ha sido reconocido como miembro consolidado del Parlamento Europeo al no haber retirado su acta en España.

El pasado 12 de noviembre, el abogado general del caso concluyó que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios en mayo, si bien consideró que esa decisión debería de quedar sin efecto porque el líder de ERC fue condenado en octubre a 13 años de inhabilitación.

Las conclusiones del jurista europeo no son vinculantes para el tribunal pero suelen orientar las decisiones de la corte.

De alinearse con el abogado general, la decisión final del TJUE podría abrir la puerta a que eventualmente se considerara eurodiputados al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero autonómico Toni Comín, en una situación relativamente similar.

Puigdemont y Comín, huidos en Bélgica desde 2017 y reclamados por España pero no juzgados, también lograron sendos escaños en las elecciones europeas, pero no consolidaron sus escaños al no desplazarse a Madrid para prometer acatar la Constitución y recoger el acta.