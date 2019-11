El PSOE "no va a hablar" de autodeterminación con los independentistas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el PSOE, en las reuniones con ERC a partir de mañana y en otras posteriores, "no va a hablar" del derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no se encuentra en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento".

Calvo ha hecho esta afirmación en una comparecencia ante la prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, a donde ha acudido para entregar su credencial como electa en los comicios del 10N.

En la víspera de la reunión del equipo negociador socialista con el de ERC, en la que se abordará la investidura de Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha recalcado que las negociaciones y conversaciones entre el Gobierno central y el Gobierno catalán ya se dan a través de la comisión bilateral contemplada en el Estatuto de Cataluña, de modo que es algo que está ya en "la legalidad".

Al tiempo que ha dejado claro que el PSOE en ningún caso volverá a situaciones resueltas con la aprobación de la Constitución, como el reconocimiento de la "diversidad territorial", Calvo ha recordado que lo urgente ahora es formar un Ejecutivo, a ser posible "antes de Navidad", para afrontar los retos pendientes e ir afrontando las "circunstancias del día a día".