El Gobierno suspende vacaciones de guardias civiles por el dispositivo de Cataluña

El Gobierno ha anulado durante todo octubre las vacaciones y permisos de guardias civiles de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de todo el país, incluida la de Alicante, con motivo del dispositivo especial desplegado en Cataluña para "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertadas y garantizar la seguridad ciudadana", según se recoge en una instrucción de servicio de la Dirección General de la Guardia Civil, donde se acota la suspensión para el periodo del 14 al 31 de octubre. La suspensión afecta también al Grupo de Acción Rápida (GAR), al Servicio Aéreo y al Estado Mayor del Mando de Operaciones y la orden recoge que la anulación podrá prorrogarse en función de la evoluación del conflicto.

La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) señala al respecto que se han anulado las vacaciones "por necesitarlos a todos para combatir el estado de desobediencia en Cataluña", según ha informado la asociación.

El presidente de IGC, Juan Parra, ha manifestado que "una vez más, ante la escalada de resistencia y desobediencia de un sector de la ciudadanía catalana, el Gobierno cancela vacaciones y permisos de los guardias civiles, lo que es revelador de la grave crisis social de Cataluña que lleva a situaciones nunca vividas en democracia en este país".

El dirigente de esta asociación profesional de la Guardia Civil añade que "no estamos de acuerdo con aquellos que rememoran tiempos pasados y sacan a colación la frase atribuida al régimen franquista de, 'españoles no se os puede dejar solos', y que la España de los derechos y Libertades lleva indefectiblemente a la segregación y división de España".

Desde Independientes de la Guardia Civil indican que "apostamos por la progresión y modernización de las estructuras nacionales y confiamos en el buen hacer de todos los ciudadanos de España para combatir legalmente esas formas de alteración del orden y paz social".

Asimismo, IGC precisa que quieren del Gobierno "su apoyo y recompensa para todos los guardias civiles a los que se ha encomendado la restauración de la normalidad en Cataluña".

A pesar de la prohibición, la orden exceptúa permisos que sean indispensables o que estuvieran concedidos con anterioridad.

Por otro lado, IGC señala que a los agentes desplegados en Cataluña no se les aplicará la orden general de jornada y horariuos, por lo que no será de aplicación la sentencia europea que obliga como norma general a que tengan 11 horas de descanso. Asimismo, la asociación apunta que para el exceso de horas nocturnas o festiva no se aplicará la normativa de incentivo que regula a remuneración económica por realizar actividades laborales de las anteriores catalogaciones.