Dimite Clara Serra, número 2 de Errejón en 'Más Madrid'

La diputada de Más Madrid Clara Serra, quien fuese número 2 de la candidatura liderada por Íñigo Errejón, ha dimitido este lunes como diputada en el Parlamento regional.

La propia parlamentaria ha avanzado a través de sus redes sociales que renuncia con "todo el dolor" a esta responsabilidad y ha asegurado que espera que al "espacio del cambio le vaya bien en estas elecciones", a las que Más País concurre como nueva plataforma.

"Tengo motivos políticos de peso para no seguir acompañando este proyecto y me parecería injusto con las personas que siguen conservar mi acta de diputada teniendo estos desacuerdos", confiesa Serra en una carta abierta.

"Aunque creo muchas de las propuestas políticas de mi compañeros y compañeras son muy necesarias para nuestro país y celebro que vayan a llevar una voz madrileña al Congreso, no comparto la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales. Me parece que olvida y menosprecia años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares. El caso concreto de Barcelona ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender", indica en un extracto de la carta.

En esa misma carta, Serrá subraya que "cualquier proyecto que pretenda reforzar y fortalecer el espacio del cambio debe sumarse a las fuerzas territoriales ya existentes, especialmente a aquellas que han funcionado y han conseguido conservar plazas claves institucionales a pesar de todos los terremotos políticos a los que nos hemos tenido que sobreponer. Pienso que si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal".