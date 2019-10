El lapsus de Pedro Sánchez al confundir el jamón ibérico con el serrano

El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que la confusión de Pedro Sánchez con el jamón ibérico fue una "expresión cariñosa".



Toda la polémica surgió durante el discurso de inauguración de la Feria Agroganadera de Zafra, cuando el presidente confundió ambas denominaciones del jamón (el serrano con el ibérico).





Cuando el Presidente de China se informe que Pedro #Sanchez no le ha puesto un jamón de máxima calidad no vuelve a La Moncloa. ??



?? Este señor que quiere ser Presidente de España no conoce ni los productos de las regiones que visita pic.twitter.com/uV2uxSJ8FK