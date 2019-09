Rifirrafe entre Almeida y Ortega Smith por la postura de Vox sobre violencia de género

Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Madrid han acudido al minuto de silencio convocado por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja con una pancarta propia que rezaba 'La violencia no tiene género', gesto que les ha afeado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha mantenido una discusión pública con el portavoz de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith.

Los concejales de Vox no quisieron sumarse a la pancarta que sujetaban el resto de grupos del Ayuntamiento, con el lema "¡Basta ya! No a la violencia de género", alegando que no iban a situarse detrás de un cartel que "representa la mentira de la ideología de género".

Una actitud que ha molestado al alcalde, que les ha reprochado que no muestren unidad ante una "realidad dramática", el asesinato de mujeres por sus parejas, que es "la primera causa de muerte violenta en la ciudad y en la Comunidad de Madrid".

La pancarta que sostenían el resto de concejales del Ayuntamiento reza, en letras moradas, '¡Basta ya! No a la violencia de género', con un lazo morado a un lado y el escudo del consistorio.

Este jueves se han situado tras esta pancarta el alcalde, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y representantes del resto de grupos, como Marta Higueras (Más Madrid) y Pepu Hernández (PSOE), entre otros.

Pero antes de celebrar el minuto de silencio Almeida y Ortega Smith han discutido sobre el gesto de los representantes de Vox, que este miércoles habían anunciado que no se sumarían al minuto de silencio al considerar que estos actos de repulsa son "una manipulación propagandística" que "oculta" a "los olvidados", víctimas de otros tipos de violencia que se "desconocen", como "padres que sufren violencia de sus hijos, ancianos, niños que sufren bullying".

"Yo entiendo que hay violencia intrafamiliar, y tenemos un pacto en el que lo abordamos, pero también es cierto que el 20 % (de las muertes violentas en la región) responde al asesinato de mujeres", ha asegurado Almeida.

"La vida de una persona vale lo mismo"



"Estimado alcalde, aunque solo hubiera un 1 %, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1 % de una estadística; no va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando en las estadísticas eres mayoritario", ha respondido el portavoz de Vox, que ha repetido que "hay que proteger a todas las víctimas, a todas las víctimas".

El regidor ha criticado que los concejales de la formación de extrema derecha acudieran con una pancarta distinta a la que pone habitualmente el Ayuntamiento, a lo que Smith le ha replicado que sus ediles no se pondrán detrás de la pancarta "que pone la izquierda habitualmente".

"Es la (pancarta) que pone el Ayuntamiento. Creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos", ha seguido diciendo Almeida, que ha recordado que él no comparte "ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo", pero que considera que no hay que poner dos pancartas distintas cuando se habla de violencia machista. "Es una pena que en esto no podamos llegar a un acuerdo", le ha reprochado.

Ortega Smith ha insistido en que la pancarta de Vox incluye también la condena a los asesinatos de mujeres, porque "estamos diciendo 'Contra todo tipo de violencia infrafamiliar'", y eso, ha dicho, incluye a mujeres, hombres y niños.

"Cuando se asesina a una mujer o un hombre es una vida humana, exactamente igual", ha concluido Smith, que no ha contestado a una pregunta alegando que iba a empezar el minuto de silencio. "Por respecto a la víctima", ha dicho.