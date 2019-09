Rivera cree que hay tiempo para la investidura si Sánchez rectifica

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado convencido de que "aún hay tiempo" para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno, pero tiene que rectificar y dar un giro apoyando la solución "constitucionalista" que le ha planteado el partido naranja.

"Tenemos la obligación de intentarlo y vamos a pelear hasta el último minuto", ha dicho Rivera en una rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con el Rey en la ronda de contactos tras la que se decidirá si se convoca un pleno de investidura.

Así se lo ha trasladado al monarca insistiendo en que las tres condiciones que ha planteado para una abstención técnica "son perfectamente asumibles" para un constitucionalista.

Si Sánchez no asume por escrito esos compromisos y rectifica, ha advertido Rivera, Ciudadanos no se moverá del "no".