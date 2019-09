Torra defiende volver a ejercer la autodeterminación para "acabar el camino"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este martes "volver a ejercer" el derecho a la autodeterminación para "acabar el camino" hacia la "libertad" de Cataluña y ha animado a los catalanes a "no detenerse y a avanzar juntos" hacia este objetivo.

Así lo ha reivindicado en su discurso institucional con motivo de la Diada del 11 de Septiembre, desde el Palau de la Generalitat, una intervención plagada de referencias al 'procés' y a la "lucha constante por la libertad" de Cataluña, aunque sin alusiones directas a los presos.

Dirigiéndose a la ciudadanía de Cataluña, Torra ha hecho un llamamiento pensando en los meses que vendrán a partir de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés': "Os pido encarar los tiempos que vienen con determinación y coraje, con inteligencia y carácter, con generosidad y unidad, con iniciativa y convicción, con serenidad y ambición, con toda la ambición colectiva del mundo".

"La democracia, hoy en nuestro país bajo un asedio largo y penoso, es y será siempre la respuesta de los catalanes. Y es la respuesta que exigimos a todos. Queremos ser ciudadanos por voluntad, por adhesión a un proyecto de país que nos satisfaga", ha recalcado.

Torra ha afirmado que "los pueblos forman parte de los Estados por dos vías: por voluntad o por imposición, por adhesión o por represión", y a su entender "solo hay una manera de resolver esta disyuntiva, que es ejerciendo el derecho de autodeterminación".

Se trata, ha dicho, de un "derecho que pertenece únicamente y exclusivamente a los pueblos", y no a "sus gobernantes ni a nadie más que a los pueblos", que "tienen todo el derecho a ejercerlo".

Tras las reiteradas negativas del Estado a pactar un referéndum soberanista en Cataluña, Torra ha advertido: "Cada derecho que nos sea negado, tendremos que volverlo a ejercer".

Cataluña, ha asegurado el president, "será aquello que quieran los catalanes": "No tengáis ninguna duda. Estamos en el siglo XXI, por más que algunos se empecinen en volver al XIX o incluso al XVIII. Y todas las luchas democráticas y pacíficas deben poder tener éxito si tienen el apoyo de la mayoría de los ciudadanos".

"Nada ni nadie puede detener el deseo de libertad de un pueblo solidario, abierto, justo y determinado, que sabe que la construcción de un país, de su país, de nuestro país, solo se puede hacer segando cadenas, con las armas de la voluntad de ser, la vocación de modernidad y progreso y una cierta idea civilizada de estar en el mundo, entendida en términos europeos, de los valores de nuestra sociedad", ha añadido.

Por ello, ha emplazado a los catalanes a "salir sin miedo a las plazas y calles" de Cataluña, mañana por la Diada, para proclamar su "compromiso innegociable y completo con la democracia, los derechos sociales, civiles y políticos y con la bandera de la libertad".

"Si aún no somos libres es porque aún no hemos acabado el camino. Os pido que no nos detengamos y que avancemos juntos para hacer realidad nuestros sueños y nuestros anhelos", ha remarcado.

Torra ha recordado que la Diada conmemora la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 tras un "asedio larguísimo de las tropas borbónicas".

Pero la Diada, ha puntualizado, "no conmemora ninguna derrota", sino que sirve para "recordar la determinación, la tenacidad y la persistencia de los catalanes en su lucha constante por la libertad".

"No conmemoramos ninguna derrota porque no hemos sido vencidos", ha afirmado Torra, que ha subrayado que el pueblo catalán "no se deja doblegar y mira hacia adelante sin miedo".