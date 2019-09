Iglesias cree que fue "un error" no negociar personalmente con Sánchez la coalición

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que quizá fue un error que las negociaciones que se produjeron antes del debate de investidura fallido de julio no fueran llevadas personalmente por él y Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez me dijo: Negociemos tú y yo", ha recordado, para luego añadir que su respuesta fue que "mejor" que lo hicieran los equipos.

En una entrevista con el canal Rusia Today recogida por Europa Press, Iglesias ha señalado que la formación morada ha cedido desde el principio de la negociación con el PSOE, pero añade que si cometió algún error durante las conversaciones, quizá fue no aceptar la invitación del presidente en funciones de tratar de manera directa el acuerdo.

"Después de que yo me retirara -por el veto de los socialistas a su persona-, Pedro Sánchez me dijo 'negociemos tú y yo', y le dije que era mejor que la negociación la llevaran Echenique y Calvo, y luego tú y yo concretamos lo que quede abierto", ha recordado el líder morado.

Señala que luego las conversaciones "fueron difíciles" y cuando recibió una nueva llamada de Pedro Sánchez pensó que era para ir a La Moncloa. "Sin embargo me dijo que ésta era la última oferta. He pensado muchas veces, si hubiera ido yo desde el principio, ¿habría salido mejor? No lo sé", recalca Iglesias.

La arrogancia del PSOE



Si bien para Iglesias ese fue el error de Podemos en las conversaciones, señala que el del PSOE ha sido "la arrogancia" con la que han abordado el acuerdo, y no haber hecho "nada" para agilizar la formación de Gobierno. El líder morado se ha mostrado convencido de que a los socialistas "les pasará factura" haber dicho que Unidas Podemos no era digna de formar parte del Ejecutivo. "Es algo que la gente no ha entendido", añade.

En este sentido, ha afeado a Sánchez que dado que insistió en que el escollo para la coalición era Iglesias, tras su retirada ahora no sea fiel a su palabra. "España se merece un presidente que no mienta y sea fiel a sus palabras. El PSOE debe asumir que tienen que compartir el Gobierno con nosotros", ha insistido.