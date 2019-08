Iglesias cree que Sánchez "quiere elecciones o negociar todo en el último minuto"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se queja en un tuit de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contactado con su partido "en todo agosto" y cree que ello significa que o bien "quiere elecciones y no busca acuerdos", o "pretende negociarlo todo en el último minuto".



En un mensaje de su cuenta de la red social, Iglesias afirma que Sánchez no tiene previsto verse con Podemos hasta las reuniones con los partidos que celebrará los días 9 y 10 de septiembre.





Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 31, 2019

En ese caso, y dado que el debate de investidura tendría que ser antes del 23 de septiembre, cree que solo hay dos hipótesis sobre las intenciones de Sánchez: "quiere elecciones y no busca acuerdos" o "pretende negociarlo todo en el último minuto"., se pregunta acto seguido Iglesias en su mensaje.