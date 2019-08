El PSOE, a Unidas Podemos: "No son ustedes de fiar"

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha dicho este jueves a Unidas Podemos que el Gobierno y el PSOE no puede confiar en Unidas Podemos porque "a la primera oportunidad" que ven suman sus votos con la derecha "para dañar al gobierno socialista".

"No son ustedes de fiar, no podemos confiar en ustedes. Utilizan el primer flanco para dañar al Gobierno y no es la primera vez", ha reprochado Simancas a Podemos, formación a la que ha dicho que "esta lección" ya la leyeron el 25 de julio "cuando frustraron la investidura de Pedro Sánchez, y también en 2016".

Simancas ha añadido que con esa estrategia "pierde toda la izquierda y todos los españoles que no tiene el gobierno progresista que votaron. Piénsenlo ustedes y denle una vuelta".

El portavoz adjunto también ha dicho a la formación de Pablo Iglesias que "no se puede ser gobierno y contragobierno. No se puede aspirar a formar parte del gobierno del Estado de derecho y luego recriminar a una vicepresidenta, que exige a todo el mundo que cumpla la ley".