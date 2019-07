La Policía no respalda la versión de Ciudadanos sobre los incidentes del Orgullo

La Policía Nacional desplegó 20 agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos (Cs) durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI del sábado en Madrid para garantizar su seguridad y les planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Ante las amenazas que suscitó la participación en la marcha de Cs, que fue anunciada a última hora por la organización, la formación naranja solicitó a las autoridades un operativo especial de agentes uniformados que les escoltaran para entrar a la marcha y que rodearan su comitiva, algo que fue rechazado habida cuenta de que el dispositivo general ya estaba preparado "y no podía crear uno específico para una parte".

No obstante, la Policía desplegó a 20 agentes de paisano para garantizar la seguridad de los manifestantes de Cs. Al principio, fueron recibidos por insultos y gestos de rechazo y, en un momento dado, otros manifestantes realizaron una sentada para que no pudieran seguir y bloquear su camino. También les lanzaron agua y una botella de plástico vacío, pero no cristales ni latas, han apuntado las mismas fuentes.

En un momento dado, otros manifestantes hicieron una sentada para impedir que los representantes de Ciudadanos siguieran su camino, bloqueando casi dos horas su marcha y la de los que estaban detrás de ellos. Los agentes plantearon a los responsables de la comitiva naranja su evacuación, escoltándoles por los laterales de la sentada. Fue rechazada en dos ocasiones pero en la tercera accedieron y salieron de la manifestación.

"Por tanto, el dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores", han explicado a Europa Press fuentes policiales.



Villacís y UFP critican la "ineficiencia" policial

No opina lo mismo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, participante en la manifestación, quien ha acusado esta mañana que la Policía Nacional de "tardar mucho en llegar" y actuar "de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa".

"Mis compañeros tuvieron miedo, por la situación de ser rodeados por cientos de personas...", ha señalado Villacís, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, donde ha indicado que les podía haber pasado cualquier cosa porque, además, al principio solo estuvieron con unos pocos agentes de Policía Municipal de Madrid.

Por su parte, el sindicato Unión Federal de Policía ha denunciado hoy la agresión en el Orgullo a seis policías que escoltaban a políticos de Ciudadanos, criticando que el dispositivo policial desplegado para el evento fuera "insuficiente" ante las circunstancias sobrevenidas.