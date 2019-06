Francina Armengol, reelegida presidenta balear con los votos de la izquierda y la abstención de El Pi

La líder del PSIB, Francina Armengol, ha recibido la confianza del Parlament para continuar como presidenta del Govern balear con los votos a favor de su partido, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera, mientras que PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra y El Pi se ha abstenido. Así, Armengol ha superado el debate de investidura entre aplausos de los escaños de la izquierda, especialmente efusivos en las filas socialistas.

La votación se ha producido después de una jornada de debate en la que la hasta ahora presidenta en funciones ha replicado a los portavoces de los grupos lanzando primero constantes muestras de complicidad con sus socios de legislatura, mientras que se ha referido en todo momento a PP, Ciudadanos y Vox como "las tres derechas" o la "bancada de la derecha", sin mencionar sus siglas. La líder del PSIB ha replicado directamente en algunas cuestiones al popular Biel Company, a quien ha reconocido como "líder de la oposición" al ser el partido con más escaños tras el PSIB, y al portavoz de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, mientras que al portavoz de Vox ni lo ha mencionado. En lo que se refiere a El Pi, ha tratado con guante blanco a su líder, Jaume Font, intentando convertir su abstención en un voto afirmativo.

"Les tiendo la mano a que se sumen a alguna cosa", ha dicho a los partidos de la derecha en referencia a unirse a "propuestas en positivo". En este sentido ha criticado a Company que en su intervención no dedicara "ni una palabra" a cuestiones como las políticas de "dependencia o cronicidad", o "la cultura, la Universitat o la innovación e investigación".

Armengol, quien ha afirmado estar orgullosa de los "Acuerdos de Bellver" con Podemos y Més y ha asegurado que su Ejecutivo gobernará desde "la transparencia, el rigor y la honestidad", ha insistido en apelar a los "consensos" amplios y en emplazar a la oposición a sumarse a ellos en cuestiones que son los "grandes retos" para Balears, como el modelo económico y las medidas para el acceso a la vivienda, si bien ha dejado claro que lo más importante es alcanzar consensos con la sociedad. "Tenemos el apoyo ciudadano muy mayoritario, tenemos el proyecto y tenemos a la gente para llevarlo adelante, ese es nuestro aval", ha resaltado la líder socialista.

La única referencia implícita a Vox ha sido para destacar el vacío que le ha dedicado al agradecer el "compromiso" de PP y Ciudadanos a "seguir defendiendo" cuestiones como la ley de fosas, las políticas contra la violencia machista y a favor del colectivo LGTBI. "Eso no pasa en todos los lugares de España y se lo agradezco porque estas políticas no necesitan matices, necesitan contundencia de los partidos democráticos", ha resaltado.

Junto a ello ha dedicado buena parte de su discurso a agradecer los esfuerzos de los partidos de izquierda para reeditar el Pacto y aprovechar la "oportunidad histórica" de un segundo Govern de progreso que permita "consolidar" los avances que, según ha insistido, ha supuesto la gestión de los últimos cuatro años. "En estos momentos no valen los intereses de partidos, sino los de los ciudadanos", ha resaltado dirigiéndose a Més y Podemos.