PP y Cs alcanzan un acuerdo para gobernar Murcia pendiente del apoyo de Vox

Partido Popular y Ciudadanos han firmado este lunes en la Asamblea Regional de Murcia el acuerdo que les permitiría formar un Gobierno de coalición en la comunidad encabezado por el candidato popular Fernando López Miras. El reparto de consejerías daría cinco a los populares y cuatro a la formación naranja, entre las que destacaría la entrada de su portavoz en la Asamblea, Isabel Franco, al mando de la de Vicepresidencia.

Ciudadanos y PP presentarán como candidato a la presidencia de la comunidad autónoma a López Miras, mientras que la formación naranja ocupará la vicepresidencia y la Portavocía del Gobierno, que recaerá en Isabel Franco.

El Consejo de Gobierno estará compuesto por cinco consejerías del Partido Popular, cuatro de Ciudadanos, más la de Turismo, que será paritaria, es decir, que el consejero o consejera lo será a propuesta del PP, la secretaría general de Ciudadanos y las dos direcciones generales serán repartirán entre los dos partidos.

El pacto quedaría ahora por tanto pendiente de la posición de Vox, cuyo voto se hace imprescindible debido a que PP y Ciudadanos no suman por sí mismos la mayoría absoluta, ya que alcanzan los 22 diputados pero la mayoría absoluta se sitúa en los 23.

La formación de Abascal ya ha adelantado en repetidas ocasiones su intención de no respaldar la investidura de López Miras si no forman parte del Ejecutivo, algo que por el momento no estaría sobre la mesa y a lo que la formación naranja ha mostrado también su rechazo en más de una ocasión.

Además, Vox reclama también al PP el cumplimiento del acuerdo alcanzado para entrar en los gobiernos municipales tanto de Ceutí como de Fuente Álamo, que aún no se ha materializado.

Este acuerdo programático que ya fue rubricado la semana pasada contempla 72 medidas distribuidas en diez líneas de actuación que marcan las pautas a seguir por el futuro Gobierno de coalición.