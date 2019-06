Vox y PP firman un acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid

PP y Vox han firmado un acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid, según ha anunciado la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que ha dicho que Ciudadanos tiene que decidir ahora "si se quiere sumar o no".

"Hemos firmado un acuerdo con el PP que incluye las posiciones en la Mesa (de la Asamblea de Madrid) y por supuesto las posiciones de Gobierno, consejerías, entes... en proporción a los escaños que tenemos, como es lógico", ha declarado a los medios tras la constitución del Parlamento madrileño.

"Luego ya veremos si Ciudadanos se quiere sumar a este acuerdo o no", ha añadido.

En el caso de la Mesa de la Asamblea, Monasterio ha indicado que ha llegado a un acuerdo con el PP para votar al candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, como presidente del Parlamento madrileño.

Preguntada por la representación proporcional que cada partido de derechas debería tener en el Gobierno regional, ha respondido con el número de escaños obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas: 30 (PP), 26 (Ciudadanos) y 12 (Vox).

"Eso formará parte del acuerdo de investidura posterior. Nosotros a partir de mañana estaremos esperando aquí para negociar cuáles van a ser esos entes (de la Comunidad de Madrid) y cómo se concreta esa proporcionalidad", ha apuntado.

Monasterio hubiera preferido firmar con el PP el acuerdo para la Mesa y para la Comunidad antes para haber "ahorrado a los madrileños muchos días de tortura" y ha tendido nuevamente la mano a Ciudadanos.

"Ciudadanos tendrá que elegir si se quiere unir a este pacto del PP con Vox o quiere que no siga adelante la investidura, pero entiendo que sí", ha insistido.

Por el momento, no ha conseguido que Ciudadanos firme ningún acuerdo directamente con Vox, ni para la formación de Gobierno ni para la composición de la Mesa de la Asamblea.

Tampoco en la reunión que, según Monasterio, ha mantenido el martes por la mañana con el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y con el recién elegido presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, también de la formación naranja.

"Yo he estado primero con Ciudadanos y luego con el PP sentada en una mesa negociando condiciones de investidura, un preacuerdo de investidura y de la Mesa de la Asamblea. Hemos negociado y como no ha querido firmar (Ciudadanos) el papel que yo le he traído, me he levantado de esa mesa", ha explicado.

En concreto ese papel, según Monasterio, pretendía abordar un reparto de las consejerías y otros puestos en el Gobierno regional, que previsiblemente estaría encabezado por la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Este acuerdo, que asegura que está firmado con el PP, ha tenido como antesala el reparto de los puestos de la Mesa de la Asamblea, donde los tres partidos de derecha han obtenido cinco de los siete puestos en juego.

"Yo no daría mis votos, los votos de Vox en la Mesa de la Asamblea, con un acuerdo de cero (...) Antes de dar los 12 votos cierro las partes que interesan a los votantes de Vox porque ése el trabajo para que yo estoy aquí", ha señalado.