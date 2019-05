Rusia cita al embajador español por unas palabras "inamistosas" de Borrell

La Cancillería rusa citó este martes al embajador español en Rusia, Fernando Valderrama, para expresarle su sorpresa y decepción por unas declaraciones del ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, en una entrevista el 23 de mayo al diario español "El Periódico", que considera "inamistosas".

El Ministerio de Exteriores ruso advierte en un comunicado que dichas afirmaciones son "contradictorias" y representan "un perjuicio para las relaciones entre Rusia y España".

En la entrevista, en respuesta a una pregunta sobre el papel que debe jugar Europa en materia geopolítica en el nuevo mundo que se está creando, Borrell afirmó, entre otras cosas, que "nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve a ser una amenaza, y China aparece como un rival".

Por estas declaraciones, el departamento que dirige Serguéi Lavrov expresó a Valderrama "la sorpresa y decepción por las declaraciones inamistosas del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, en relación con Rusia", indica la nota oficial.

El Ministerio ruso de Exteriores destaca también que las relaciones bilaterales son vistas por ambas partes como "amistosas, de socios y mutuamente beneficiosas", lo que ha quedado reflejado en todos los documentos oficiales "suscritos por los dos países en los últimos tiempos".

Fuentes de la embajada de España en Moscú confirmaron la reunión, que se produjo a iniciativa del Primer Departamento de Europa y cuyo director, Alexéi Paramónov, fue quien transmitió al embajador la postura de la parte rusa acerca de las declaraciones de Borrell.

"Rusia, nuestro viejo enemigo"



En la entrevista en 'El Periódico' el ministro afirmó que "en efecto tenemos un nuevo mundo que no habríamos podido imaginar hace cinco años. Trump no era presidente, no había Brexit, no habíamos tenido la crisis de los inmigrantes, la guerra de Siria... Han cambiado muchas cosas. Nuestro aliado nos da la espalda. Nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve a ser una amenaza, y China aparece como un rival".

"Eso es lo que hace más urgente y más necesario que los europeos unan sus fuerzas. Ahora tenemos que aprender a trabajar con una lógica de potencia, porque vivimos en un mundo de potencias. No tenemos el paraguas protector americano, estábamos debajo, y, como dice Trump, de alguna manera viajábamos de gorra en un sistema que pagaban los americanos. Algo de razón tiene. Pero tenemos que tener un cierto grado de autonomía estratégica", afirmó.

Borrell se reunió en noviembre pasado en Madrid con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien también fue recibido por el rey Felipe VI.

Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado este martes que la decisión de Rusia de llamar a consultas al embajador español en Moscú ha "sorprendido, y negativamente", y considera que la cancillería rusa ha "sobrereaccionado" a unas declaraciones del ministro en funciones, Josep Borrell.