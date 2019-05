Feijóo y Moreno atribuyen el resultado del PP al giro al "centro" que ellos reclamaron

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y los presidentes regionales del PP en Castilla y León y País Vasco, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Alonso, han coincidido en que el PP ha mejorado sus resultados en las autonómicas, municipales y europeas por el giro al centro y ofrecer un mensaje de moderación. Además, han indicado que el liderazgo de Pablo Casado no está en duda y han puesto el acento en trabajar en los acuerdos postelectorales.

Así se han pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha convocado Casado para analizar los resultados de los comicios de este domingo. Está previsto que al término de la reunión, el presidente del partido almuerce con todos sus 'barones' territoriales, según han informado fuentes de la formación.



Moreno: "Recuperar el centro ha sido clave"

Moreno ha recalcado este lunes que "recuperar el centro ha sido clave" para que el PP mejore posiciones con respecto al 28 de abril. Preguntado expresamente si ha funcionado la autocrítica que el PP realizó hace un mes tras la debacle en las generales, ha respondido: "Vistos los resultados, evidentemente sí".

En cuanto a si cree que se han disipado las dudas sobre el liderazgo de Casado, Moreno ha señalado que "evidentemente sí" y ha añadido que tras el resultado del 26 de mayo el líder del PP "tiene un horizonte por delante sereno para poder trabajar con tranquilidad y poder construir esa alternativa al PSOE de Pedro Sánchez".



Feijoó: Hay que seguir "insistiendo" en el centro

En parecidos términos se ha expresado Feijóo al recalcar que "en tres semanas el partido se ha centrado, ha ensanchado sus bases y los resultados han sido mejores" que en las generales del pasado 28 de abril. Por eso, ha pedido "seguir insistiendo y persistiendo en el centro" político.

Sobre el liderazgo de Casado, ha asegurado que fue elegido "hace un año" en un congreso y "sigue siendo el presidente del partido". Según ha añadido, aunque les habría gustado lograr "mejores resultados", los datos han sido "mejores" que en las generales. "En eso hay pocas dudas porque los datos son así de claros y contundentes", ha zanjado.



Alonso: "El camino es el centro y la moderación"

Por su parte, el presidente del PP vasco ha asegurado que el PP ha "aguantado el tipo" en estas elecciones del domingo y mejorado resultados con respecto a las generales al producirse en estas últimas semanas un "cierto giro hacia la moderación" y "confiar en las estructurales territoriales del partido". Tras asegurar que ése es el camino" y deben seguir "buscando la centralidad", ha pedido seguir el ejemplo de Juanma Moreno en Andalucía al negociar los pactos.

En cuanto a si se han disipado las dudas sobre el liderazgo de Casado, ha afirmado que "no está ahora eso sobre la mesa". "Pues si no lo hemos puesto en cuestión es porque no está en duda", ha enfatizado, para añadir que el presidente del PP tiene "ahora una responsabilidad muy importante y una oportunidad" que, a su entender, pasa por la "búsqueda de la centralidad" y en ofrecer "proyectos moderados".



Mañueco, Monago y López Miras

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que mejorar los resultados "es bueno para todos", después de que estas últimas semanas se haya hablado de que el liderazgo de Casado podía estar en riesgo si había nuevo descalabro electoral. Dicho esto, ha subrayado que el mensaje de los ciudadanos en Castilla y León es que quieren un "gobierno moderado de centro derecha".

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio, Monago ha defendido la fortaleza territorial del PP como una de las bazas de que haya mejorado resultados respecto a las generales y ha descartado dimisiones, aunque haya cosas que "corregir". "Para los que nos daban por muertos, este partido está para muchos años en la política española", ha apuntado.

También el murciano Fernando López Miras cree que ha dado resultado la autrocrítica tras las generales y que si había dudas "fuera" del PP sobre el liderazgo de Casado "se han disipado". Como Mañueco, ha resaltado que los ciudadanos han votado a favor de un gobierno de centro y centro derecha en su Región.



Casado designa una comisión negociadora de pactos

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que habrá una una comisión que encargará de negociar los pactos postelectorales, que estará integrada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así lo ha adelantado Casado a los suyos dentro de la reunión -a puerta cerrada-- del Comité Ejecutivo Nacional que se ha convocado este lunes en la sede del partido para analizar los resultados electorales de las elecciones autonómicas, municipales y europeas.

De esta forma, Casado refuerza a sus fieles García Egea y Maroto en este proceso de negociación que se abre a partir de ahora. Ambos ya se encargaron también en su momento de negociar con Vox y Ciudadanos para conseguir un acuerdo en la Junta de Andalucía y desalojar al PSOE tras 36 años de gobierno.

A partir de este momento, los 'populares' deberán llegar a acuerdos en plazas clave como Madrid si quieren que sus dos candidatos, José Luis Almeida e Isabel Díaz Ayuso, se conviertan en alcalde y presidenta de la Comunidad.