El creador de 'seriesyonkis' descarga la responsabilidad en los usuarios

El principal acusado en el juicio que se sigue en Murcia por piratería audiovisual, Alberto G.S., ha descargado este lunes la responsabilidad de los hechos que se investigan en la comunidad de usuarios que utilizaban su web 'seriesyonkis'.

En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y otros tres acusados en la Ciudad de la Justicia de Murcia por delitos contra la propiedad intelectual, el lorquino Alberto G.S., ha declarado ante la jueza que él sólo se ocupaba de los aspectos técnicos y que no colgó nunca enlace alguno hacia películas protegidas por la propiedad intelectual.

Ha dicho también que cuando recibió algún comentario sobre el origen de insertar algunos enlaces procedía a borrarlos.

Ha reconocido, a preguntas de la jueza, que él creó la infraestructura informática para que se pudieran introducir enlaces que luego permitían descargar películas y series y verlas en 'streaming'. Ha añadido que él no tenía control sobre lo que se hacía en la web

Además ha explicado que por aquellos años estaba inmerso en su actividad investigadora en la universidad y que no podía dedicar mucho tiempo a las páginas web, al tiempo que comentó que su contenido variaba por minutos debido a la actuación de los usuarios.

"Estaba deseando quitarme la web y todo el trabajo extra porque además tenía a una ministra que quería cambiar la Ley de Propiedad Intelectual, a la industria en contra, habían entrado en mi casa y me habían tratado como a un criminal", afirma Alberto G. S.

Asimismo, ha reconocido que "ganó dinero por publicidad y con remisión de correos electrónicos de usuarios que lo permitían a otras empresas".

El creador de la web estuvo sentado junto a Jordi T. y David M. y A.H., acusados de la posterior compra de la plataforma creada por el murciano.



La versión de los compradores de 'seriesyonkis'

Los tres gestores de la web 'seriesyonkis' que están siendo juzgados han responsabilizado del contenido de la página a los usuarios, al igual que había hecho minutos antes su fundador.

En la primera sesión del juicio, los investigados por gestionar este portal de descargas de películas y series de televisión desde que lo compraron a Alberto G.S. han coincidido en afirmar que eran los propios usuarios los que marcaban el contenido de las páginas y los que ponían los enlaces que redirigían hacia las películas.

Bajo una gran expectación mediática por el primer juicio en España contra la piratería en el cine, el segundo acusado en declarar ante la jueza Isabel Carrillo ha sido Alexis H., quien ha confirmado que compró la sociedad junto a los otros dos investigados porque tenían noticias de que las páginas web estaban en venta y les pareció, como negocio, que resultaba interesante, ya que querían transformarla en una web más enfocada a las redes sociales aprovechando la red que ya existía.

Este mismo ha confirmado que los ingresos los percibía vía publicidad y, como harían minutos después sus dos socios, Jordi T. y David M., ha afirmado que cuando entraron en negociaciones para comprar la plataforma Alberto G.S. les dijo que pesaba sobre él una denuncia.

En palabras de este acusado, a raíz de esa información buscaron asesoramiento legal y los abogados les indicaron que, con la legislación de entonces, no había problema para que esas páginas continuaran funcionando. Aunque, han explicado, que les dieron varias recomendaciones, a saber: que no interactuaran con los usuarios, que retiraran los contenidos que les pidieran las empresas y que no tuvieran contenidos en servidores ajenos.

Por su parte, Alexis H. ha asegurado que borraron de inmediato los enlaces cuando recibieron comunicación de algunas productoras alertando de que su página remitía a películas protegidas por el derecho a la propiedad intelectual.

Los acusados han defendido que la web alojaba los enlaces que llevaban a los contenidos, pero que 'seriesyonkis' no era el vehículo imprescindible para que los usuarios pudieran seguir consumiendo series y películas de manera ilegal.

Asimismo, ellos han añadido que solo se encargaban de que los servidores no dejaran de funcionar, pero que no intervenían en ningún otro proceso.

Los acusados han contestado solamente al fiscal y a las defensas, y no a las acusaciones particulares que están personadas en nombre de la empresa Columbia y de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). El juicio continuará este martes con la declaración de los testigos.

Primer juicio en España contra la piratería

Este juicio ha levantado gran expectación mediática al tratarse del primero en España en el que se juzga facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar para acceder a obras protegidas, lo que podrá crear jurisprudencia.

El juicio contra una de las mayores páginas de piratería de cine y de series de televisión que operaba en internet desde páginas creadas en España causó perjuicios de hasta 546 millones de euros, según la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, y de 9,5, según la Federación Antipiratería.

El juzgado penal número 4 de Murcia celebra hasta el jueves las primeras sesiones del juicio en el que los acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 2 años de prisión.

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que uno de los acusados, "a sabiendas de lo ilícito de su proceder" y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador.

Este lunes han declarado los encausados, el martes pasarán a hacerlo los testigos, seguidos el miércoles y el jueves de los peritos, ya que el peritaje comenzará con la valoración del funcionamiento de la web y continuará con la valoración de los perjuicios económicos.

A petición de los abogados de la defensa se va a permitir que, mientras estén declarando los peritos, los acusados estén sentados junto a sus abogados. Este hecho había sido negado por el fiscal, así como por las dos acusaciones particulares.