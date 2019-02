Un grupo de extrema izquierda increpa a Errejón en la calle

Unos jóvenes del Frente Obrero que se encontraron en la noche del pasado martes con el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, a su salida del espacio asociativo de la UVA, en Hortaleza, trataron de realizarle un 'escrache', como ellos mismos lo han definido, acusando al exdiputado de Podemos y a otros compañeros de "traidores" y culpándoles del auge de "partidos fascistas". "Los obreros votan a Vox por algo", llegan a decirle.

En un vídeo que se está difundiendo por las redes sociales y que ha adelantado 'El Español', los jóvenes, que en alguno de los momentos del encuentro explican que son del barrio de toda la vida, empiezan a afear a Errejón su trabajo. "Os habéis ganado un sillón en el Congreso y habéis dejado a los trabajadores en la calle", comienza uno de ellos.



Mientras que Errejón sigue escuchando, continúa diciendo que aparte de poner "carril bici, huertos y otras gilipolleces, la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada". "Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores. La culpa de que haya partidos fascistas es vuestra", añade el joven.

En este punto, Errejón dice que no está de acuerdo con eso, pero apenas puede hablar porque uno de los jóvenes vuelve a interrumpirle para decirle que se han dedicado a "vender humo" y que son unos "traidores".

"Tú luchas de una forma y consigues X", contesta Errejón, a lo que le responde el joven: "Yo lucho por unos principios, vosotros lucháis de una forma oportunista por cuestiones de dinero". Otro añade que la juventud obrera "sigue igual", en las "drogas" y que si los obreros "votan a Vox" es por algo. "Vamos a tener una mierda de futuro", señala.

"¿Y qué proponéis compa?", les pregunta Errejón en tono sosegado, intentado llegar a un entendimiento. "Políticas reales no sólo salir por la tele, organizar a las familias obreras (...) El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo, no vais a hacer nada", le espetan.

En otro punto, Errejón les dice que está seguro de que alguno de ellos ha estado a punto de ser multado por la conocida como 'Ley Mordaza', momento que aprovecha para decir que "no da igual quién haga las leyes". "Es muy sencillo, a ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada y parece que la tuya sirve más, perfecto", termina añadiendo, al ver que no atienden a sus argumentos.



Durante la conversación difundida en las redes, también le reprochan que no hayan acudido "ni una puta vez" al centro de menores de Hortaleza, que se ha llegado a encontrar saturado con menores extranjeros no acompañados durmiendo en colchones en el suelo, e insisten en llamarles "traidores".

Junto con las imágenes que están difundiendo como "escrache", Juventud Frente Obrero asegura que van "a echar" de los barrios "a todos los políticos que se dedican a engañar a los trabajadores y a vender humo, políticos que se lucran a base de la miseria de los trabajadores y que por lo único que miran es por su sillón en el congreso". "Construyamos", concluyen.