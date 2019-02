Sánchez considera "un error garrafal" que Ciudadanos le ponga un cordón sanitario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes a Ciudadanos de que "ningún cordón sanitario resistirá" las "ganas de avanzar" de la mayoría social del país y ha prometido que, si el PSOE mantiene el Gobierno tras los comicios del 28 de abril, la educación será "la joya de la Corona" de los próximos Presupuestos sociales que elabore.



El PSOE considera que el partido de Albert Rivera ha cometido un error garrafal al decidir que no pactará con el PSOE tras las elecciones generales porque los socialistas se merecen pasar a la oposición. Como opina un peso pesado del Ejecutivo, Ciudadanos no es que se haya tirado un tiro en el pie, sino "dos, uno en cada pie".



Y este supuesto error de Ciudadanos se presenta como una oportunidad para el PSOE, que ve cómo el partido 'naranja' deja hueco libre por el centro al centrar su disputa en el bloque de la derecha. Para otro miembro del Gobierno, la estrategia antiPSOE de Ciudadanos sólo se explica por su deseo de erigirse como la alternativa del PP en este combate por la hegemonía del espacio ideológico de la derecha.



Este análisis ha estado muy presente en la intervención de Sánchez en este acto de presentación de la precampaña bajo el lema 'La España que quieres'. Con un tono en positivo, que se sitúa lejos de la crispación que buscan crear de manera artificial, según el PSOE, las derechas, Sánchez ha dibujado el esbozo de país por el que quieren trabajar los socialistas.



Y la España que, en opinión del PSOE, quieren la mayoría de los españoles es una "España feminista, próspera, culta, de la que nadie tenga que irse y nadie quiera irse, que quiere a las mujeres vivas, libres e iguales".





Una España en la que caben todos

Lema de precampaña

"Una España constitucional con mirada abierta, plural, no excluyente., nunca de confrontación. Una España en la que cabemos todos y construimos todos", ha añadido.

Una España en la que no haya pobreza, desempleo, y en la que todos los trabajadores tengan sueldos "dignos". "Una España ecológica", y una España "solidaria" con los territorios que se verán más afectados por los cambios acometidos en el proceso de transición energética porque el progreso "es cuestión de todos". "O progresamos todos o no progresa nadie", ha avisado.

La España que quiere el PSOE mira al pasado para aprender de sus enseñanzas, pero piensa en un futuro de progreso y en un país en el que quepan "todos" y que aprecie su diversidad en lugar de una España como la que promueven PP, Ciudadanos y Vox.