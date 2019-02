La Policía impide el acceso a Rufián y a Tardà a las puertas del Tribunal Supremo

Este martes 12 de febrero en el que arranca el juicio más relevante de los últimos años, el del 'procés', se han vivido momentos de tensión en las inmediaciones del Tribunal Supremo, poco antes de que empezara el juicio.



La Policía ha impedido el acceso a la plaza Villa de París y al tribunal a algunos políticos de ERC como Joan Tardà y Gabriel Rufián.



Tras intentar negociar algunos diputados independentistas con los agentes durante un cuarto de hora, finalmente han tenido que retroceder hasta el paseo de Recoletos. El propio Rufián ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter.









La Policia Nacional nos impide el acceso a las puertas del Tribunal Supremo. Algunos tenemos compromisos con medios ahí. La respuesta es: no pasa nadie.



Gabriel Rufián dice que mantendrán su enmienda a la totalidad

Sánchez, sin mover un "dedo"

El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados , Gabriel Rufián, ha afirmado este martes que su grupo mantendrá su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque no legitimarán a un GobiernoEn declaraciones a Radio Euskadi antes de comenzar el juicio del 'Procés' en el Tribunal Supremo, Rufián ha considerado que el proceso contra los dirigentes independentistas catalanes"Si parece un pato, anda como un pato y nada como un pato, igual es un pato. Esto tiene una pintaza de juicio político y de venganza que no se aguanta", ha añadido.En este sentido, ha apuntado que ", sino que en esta jornada "nueve demócratas" son enjuiciados porPreguntado sobre si la vista oral está vinculada a la postura de los soberanistas catalanes sobre las cuentas estatales, el representante de ERC ha dicho que "son indivisibles los derechos civiles de los derechos sociales, si es que se pueden calificar de 'derecho social' al Presupuesto que presenta el PSOE "."Nosotros le dijimos desde el minuto cero, que no vamos a legitimar a un Gobierno que no ha movido un dedo por simple miedo. Ojalá dijeran en público lo que dicen en privado y sólo le pedíamos dos cosas, que son de sentido común, no hace falta ser independentista o republicano para estar a favor: la primera es que se distanciaran de la deriva represiva del Estado y, la segunda, una mesa de diálogo con todos los partidos, evidentemente, también con el PP y Ciudadanos, y los dos Gobiernos (el central y el catalán)", ha indicado.Gabriel Rufián ha asegurado que,". "El que crea que amenazándonos o metiendo a 14.000 policías en un barco otra vez o con el 155 o con lo que sea,ha asegurado. Por ello, ha señalado que, como el Gobierno "no ha hecho nada", ellos mantendrán su enmienda a la totalidad "por respeto" a quienes representan.