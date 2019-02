PP y Cs animan a acudir a la concentración contra Sánchez por redes sociales

El Partido Popular y Ciudadanos (Cs) están utilizando las redes sociales para animar a acudir a la concentración de este domingo en la madrileña Plaza de Colón en defensa de la "nación" con eslóganes en los que piden "elecciones ya" o la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



"Todos unidos por España para exigir a Sánchez que dimita y convoque elecciones de manera inmediata", ha escrito el PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, ante una convocatoria con la que quieren expresar la "repulsa" a la decisión de Pedro Sánchez de aceptar un "relator" en la mesa de partidos sobre Cataluña.



Además, el PP acompaña ese mensaje con una imagen de la bandera de España y el mensaje: "Por España, #Yovoy; ¡¡Sánchez dimisión!!". Asimismo, ha publicado un vídeo protagonizado por el propio líder de la formación en el que, desde la misma plaza de Colón y con la bandera enseña nacional de fondo, llama a sumarse a la concentración del próximo domingo "en favor de la España constitucional" y del futuro del país "frente a aquellos que quieren romperla y del Gobierno rehén de los separatistas".





"El próximo domingo 10 a las 12.00 de la mañana te esperamos aquí en la plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al Gobierno rehén de los separatistas que negocian nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder", dice Iglesias en el vídeo, de apenas 35 segundos de duración.Fuentes de la dirección nacional del PP han explicado a Europa Press quey han añadido que el partido ha excluido sus siglas de ese eslogan que está utilizando en redes sociales animando a participar.También Cs ha fijado un tuit en su cuenta oficial llamando a esa convocatoria del domingo.Domingo, 10 de febrero 12:00h Plaza de Colón (Madrid) ¡Te esperamos!". El partido naranja lo acompaña con una imagen de Albert Rivera y una señal de tráfico con el mensaje 'Elecciones ya" y la etiqueta "STOPSánchez10F".Casado, que considera que Sánchez ha cruzado "todas las líneas rojas" y está "deslegitimado" para seguir gobernando, ha defendido que los constitucionalistas vayan juntos ante la "felonía" del presidente del Gobierno de aceptar la figura de un relator.De la misma manera, Rivera ha defendido un "frente cívico contra Sánchez". "Si Sánchez no nos quiere escuchar en las instituciones, nos tendrá que escuchar en la calle", ha afirmado ante los medios de comunicación.El secretario general de Ciudadanos,, ha explicado a los periodistas en el Congreso que la formación naranja está organizando la concentración del próximo domingo con el PP, pero que "no es una manifestación de partidos" y, por tanto, "no va a haber siglas de partidos".y que coinciden en que Sánchez es un peligro para España se manifiesten pidiendo elecciones", ha afirmado Villegas cuando le han preguntado si le preocupa la participación de Vox, añadiendo que "por supuesto que se sumarán otros partidos que están preocupados" por la actitud del Gobierno ante el independentismo catalán.En parecidos términos se expresó unas horas antes el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, al señalar que debe ser una concentración "coordinada" y en la que las fuerzas que comparten su apoyo a la unidad de España "vayan de la mano". Se trata, ha dicho, de que cualquier ciudadano que acuda "tenga la comodidad de no sentirse utilizado por unas siglas".El PP quiere sumar a más de 20.000 personas en Colón y así lo ha manifestado en la solicitud de autorización que ha dirigido este miércoles a la Delegación del Gobierno. Aparte de Albert Rivera y Santiago Abascal, Casado también ha hablado con Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR) y Foro Asturias para que se sumen a esta convocatoria en Colón, según fuentes 'populares'.La Delegación del Gobierno en Madrid ha dadoa la decisión del presidente del Gobierno de España de aceptar un "relator" en la mesa de partidos sobre Cataluña.La petición del PP, que se celebrará entre las 11 y las 14 horas, ha llegado vía urgente esta mañana a la Delegación del Gobierno. Diez minutos después ha llegado una solicitud similar de Ciudadanos (Cs), por lo que les han indicado que ese espacio y horario ya había sido reservado para la del PP, han informado a Europa Press fuentes del departamento gubernativo.