El PP: "El barómetro del CIS en un chiste"

El Partido Popular ha admitido que le da "risa" el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborado por José Félix Tezanos, quien, a su juicio, es "tan mal cocinero que ha pasado de chef a pinche de cocina". A su entender, esta encuesta se ha convertido en "un chiste".

De esta forma, la formación de Pablo Casado ha restado toda credibilidad al último CIS, que relega al PP a cuarta posición. En concreto, el PSOE se sitúa en cabeza con el 29,9% de apoyo y una subida de un punto, y coloca en segundo lugar a 12 puntos a Ciudadanos, que con un 17,7% supera al PP. En tercer lugar se coloca Podemos, que marca un 15,4%, y después el Partido Popular, que cae casi cinco puntos hasta el 14,9%.

Tras conocer los datos, el PP ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter: "Acaba de salir el CIS. Tezanos es tan mal cocinero que pasa de chef a pinche de cocina. Es que te tienes que reír...", ha señalado, con una foto de los líderes de los partidos nacionales y el apoyo que el barómetro de enero les otorga a cada uno.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, al no dar crédito a esos datos del sondeo. "¿Que si me creo el CIS de hoy? Que responda Susana Díaz por mí, que a mí me da la risa", ha ironizado, después de que en su día Tezanos también pronosticara mayoría para los socialistas ante las elecciones andaluzas y no previera la caída que sufrió el PSOE el 2 de diciembre.

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha asegurado que si siguen a este ritmo "en el CIS de Tezanos, el PSOE tendrá en julio el 240% de intención de voto". "No entiendo por qué Pedro Sánchez no convoca elecciones ya", ha enfatizado.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado -también en un mensaje en su cuenta de Twitter- que el CIS es "un chiste". "El único porcentaje fiable que aporta es que es 100% humor", ha ironizado.



Tezanos, "ministro de propaganda"



El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano ha dicho en la misma red social que no recordaba cuándo fue la última vez que España "tuvo ministro de propagada".

"Pero sin duda Tezanos ha convertido el CIS en una institución que pretende convencernos que 'el rey no va desnudo'. Qué lamentable todo. Y qué pena para una institución antaño prestigiosa", ha lamentado Serrano.

En la misma línea, el presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago, ha asegurado que es "una pena que el prestigio" que tenía el CIS "se lo haya cargado" Sánchez en seis meses. "Ni el CIS de Venezuela", ha proclamado.