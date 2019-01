Rivera ve a Sánchez como un "obstáculo" para posibles pactos por su "deriva sectaria"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por su "sectarismo", representa un "obstáculo" para que los partidos "constitucionalistas" -PP, PSOE y Cs- puedan pactar tras las próximas elecciones generales.

"Está claro que Ciudadanos va a gobernar este país, y vamos a ver con qué fórmula; y lo que está claro también es que Sánchez es un obstáculo", un "impedimento para normalizar de nuevo las relaciones entre los partidos constitucionalistas, los grandes consensos de Estado y las grandes reformas que hay que hacer", ha advertido.

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, ha manifestado que "es muy difícil sentarse a hablar con un presidente sectario" y por eso la formación naranja trabajará para "sacarle" de la Moncloa, "ganarle y formar un Gobierno sin Sánchez".

"Me comprometo a que nuestros escaños, nuestros votos, van a servir para un cambio de Gobierno", ha asegurado Rivera. Cuando le han preguntado si Cs se abre a un pacto con el PSOE solo si Sánchez no está en la ecuación, ha insistido en que el actual secretario general socialista "hoy en día es un problema para la suma entre constitucionalistas".

El presidente de la formación naranja ha señalado que el jefe del Ejecutivo "ha embarrado el terreno de juego en la política nacional, ha vuelto a la política de los bandos y de dar alas al separatismo y a los populistas", al acercarse a Podemos y a las fuerzas independentistas y nacionalistas y "romper los puentes" con PP y Cs.

El PSOE, un partido que "ha gobernado España muchos años" y con el cual "se podía llegar a algunos acuerdos", está ahora en "una deriva sectaria", ha lamentado. Mientras tanto, Ciudadanos atrae a electores que anteriormente votaron al PSOE y así está "creciendo y ensanchando el centro político".

Rivera ha indicado que su partido sale "a ganar todas las elecciones" y a gobernar allí donde pueda, tanto en las municipales y autonómicas de mayo como en los comicios generales cuando se celebren.

"Tendremos que salir a ganarle (a Sánchez) y restablecer los puentes entre constitucionalistas", porque España necesita "estabilidad y reformas, pero también defensa de los valores constitucionales clara y nítidamente", ha subrayado.



La protestas de los taxistas, sin "legitimidad"



Por otro lado, Rivera no considera legítima la huelga que están llevando a cabo los taxistas en su protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que este lunes cumple una semana, y ha dicho que no se debe permitir.

"Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga pero no a costa de los derechos de los demás. Me parece que no es legítimo y no se debe permitir", ha subrayado.

Ha defendido que la libertad es un derecho fundamental y lo que están haciendo los taxistas es "secuestrar a los madrileños" e impedir que se muevan con normalidad, acudiendo a trabajar o a llevar a sus hijos al colegio.