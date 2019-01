Torra, dispuesto a apartarse para que Puigdemont "pueda ser investido"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado hoy que está dispuesto a apartarse del cargo para que el expresident Carles Puigdemont pueda ser investido nuevamente, del mismo modo que ha confirmado que, si hubiera nuevas elecciones, él no se presentará a la reelección.

"He dicho siempre que uno de los objetivos es la investidura de Puigdemont. Para que Puigdemont pueda ser investido, estoy dispuesto a apartarme, solo faltaría, porque es una de las condiciones y uno de los puntos clave de nuestro programa de gobierno. Espero que pase", ha afirmado en declaraciones a Rac1.

Torra ha explicado además que él no se presentaría a la reelección como president si hubiera nuevos comicios: "He venido a hacer efectiva la república. Y si no lo consigo -ha añadido-, habré acabado mi misión y otros continuarán en el proceso. Yo intentaré ayudar a este país a ser independiente desde otras posiciones".

Tras cargar duramente contra el juicio del 'procés', que arrancará en febrero, ha asegurado que él tiene previsto asistir personalmente a ese juicio desde el interior de la sala donde se celebrará, además de que viajará a Bruselas para impartir una conferencia al respecto.

El presidente ha advertido, además, de que en caso de que se dé una sentencia condenatoria, él "no la aceptará", contactará con el presidente del Gobierno para transmitirle su desacuerdo y acudirá al Parlament para plantear "una propuesta para ver si recibe el apoyo mayoritario de la cámara" y dar "una respuesta".

Al ser preguntado sobre si esa propuesta podría ser una declaración de independencia, ha evitado dar detalles al respecto, pero tampoco lo ha querido descartar y ha pedido "prudencia".

"No descarto ninguna vía democrática y no violenta para llegar a la independencia", ha aseverado el president, quien por otro lado ha insistido, respecto a los presupuestos generales del Estado, en que "no se pueden votar", algo que a su juicio comparten ERC y PDeCat. "Aquí vamos todos juntos, afortunadamente", ha opinado.